神還原「富岡義勇」爆紅！大馬美男身份曝光驚呆網友

日本向來被視為是扮裝（cosplay）文化的始祖，日本動漫中的各個角色往往也是大家扮裝的熱門選項。在馬來西亞，有一位扮裝網紅就靠著cosplay《咒術迴戰》、《火影忍者》、《鬼滅之刃》中的角色而走紅，擁有一副精緻的臉蛋的他氣質陰柔，讓不少網友為這位美男子傾倒。不過，其實這位網紅真實身份是女生，讓不少網友感到相當詫異。

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來自馬來西亞的網紅「Hakken 八犬」皮膚白皙、擁有一雙空靈大眼、高挺鼻樑和陰柔高冷的氣質，簡直是玩扮裝的天然模特兒，不管什麼角色都能輕鬆駕馭。他最出名的作品包括扮《咒術迴戰》中的班級導師「五條悟」。五條悟在漫畫中是個身高190公分、外型高佻瀟灑的角色，而Hakken也以一身黑衣和面罩完美還原，讓網友們大驚：「根本從動畫中走出來的！」

▲來自馬來西亞的網紅「Hakken 八犬」皮膚白皙、擁有一雙空靈大眼、高挺鼻樑和陰柔高冷的氣質，簡直是玩扮裝的天然模特兒。（圖／翻攝自IG）

而時下最紅的《鬼滅之刃》他當然也沒錯過，他以一頭散亂的黑髮搭配與動畫一致的鬼殺隊服演繹「水柱」富岡義勇，立刻吸引超過15萬人按讚。除了日本動漫人物，他也會以韓劇甚至是古裝劇的造型亮相，不管挑戰什麼角色都能扮出帥氣冷酷的質感。

由於Hakken多扮二次元男性角色，從照片中也可看到她身材十分高挑，五官輪廓的線條也像男孩子，因此大家多以為他是男生，許多網友第一次發現她的真實性別時都十分驚訝。有網友就表示，自己某次見到Hakken本人並跟他要簽名時，感到十分困惑，因為「Hakken的手完全是男生的手，但聲音卻像女生」。





儘管 Hakken 的性別掀起不少討論，卻也證明他在性別界線間游走的強大扮裝能力。目前，Hakken在臉書粉絲專頁擁有超過 63 萬追蹤粉絲，Instagram 更是高達 158.8 萬，可謂扮裝界的佼佼者。