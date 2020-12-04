防疫連環升級！網疑「為何加大力道」　台人驚：別不信邪

全球新冠疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心也公布秋冬防疫專案1日正式上路，民眾出入八大類場所應配戴口罩，希望提高民眾警覺性。不過有網友就好奇台灣防疫在國際間頗受好評，目前台灣本土案例維持良好的紀錄，「基本上台灣不會有本土疫情，可是這樣的情況下防疫政策卻一直升級」，好奇發問為何必須不斷提升力道，甚至強制戴口罩否則開罰。

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該名網友在PTT好奇發問，他提到台灣防疫其實做的不錯，「目前台灣本土好像都沒有，都是出國才轉陽或移工進來被驗出」，不過隨著秋冬防疫專案上路，民眾出入八大類場所都得戴上口罩，否則將會開罰，他就好奇表示「原本健康的人不用戴，那時候是最嚴重的，到現在其實都沒有本土了，卻是強制戴口罩不然開罰單？這是為什麼？」。

▲網友好奇為何台灣防疫力道持續升級。（圖／翻攝自PTT）

對此，就有不少民眾紛紛點出3大關鍵，包含秋冬、過年、國外爆發等因素，強調秋冬和農曆過年這段時間本就是病毒容易傳播，加上國外再次爆發疫情，若有因為過年回台灣的案例，就更必須嚴防邊境，「一開始就是這麼嚴格才能守到現在」、「別不信邪，國外很多放鬆幾個月又爆發」、「若總是有人一定要聽到疫情才要防，到時應該是來不及」、「這叫預防，臺灣人口密度很容易一發不可收拾」。

事實上，雖然台灣防疫有成，但光是11月就有新增超過90案境外移入的確診個案，為了嚴守國門，12月開始中央流行疫情指揮中心也推動秋冬防疫專案，規定進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所需強制戴口罩，經勸導不聽者，依法可罰3000元至1萬5000元，這項規定預計由12月1日開始執行，直到明年2月28日為止，民眾出門在外可別忘記隨時攜帶口罩，保護他人也保護自己。（編輯：楊智傑）