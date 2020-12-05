美印太司令證實　共軍成功試射「航母殺手」導彈

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戴維森指出，中國（軍隊）現代化有巨大進展。中國今年將測試更多飛彈，測試的傳統與核武相關飛彈的數目將超過所有國家總和。
他也首度證實，解放軍成功進行對移動船隻的反艦彈道飛彈試射。美方多年來一直清楚，中國在追求可以攻擊移動目標的能力。被問及這項設計是否針對美國航艦，戴維森表示，「相信我，他們正在瞄準所有目標」。
試射反艦彈道飛彈是解放軍夏天以來大規模聯合軍事演習的一部分。反艦彈道飛彈有「航空母艦殺手」之稱，可以遠距威脅美國最重要的海軍資產。
戴維森指出，中國飛彈與火箭部隊對區域帶來「極大不對稱性」，對從韓國、日本一直延伸到東南亞與台灣的第一島鏈構成威脅。他主張在具戰略地位卻很脆弱的區域及關島，整合防空與飛彈防禦。
羅金在專欄中指出，即將上任的拜登政府將發現，2021年的解放軍已經與2016年拜登（Joe Biden）卸下副總統職務時大不相同。
他說，拜登政府將發現，要對抗中國軍事戰略，尤其是在亞洲，將是項複雜、高成本與有風險的工作。但拜登政府別無選擇，只能著手進行，因為現狀即將改變，對於拜登而言，最好的第一步是任命一位了解此威脅本質和急迫性的國防部長。（編輯：高照芬、周永捷）1091205