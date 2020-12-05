NBA／滿編！湖人簽回冠軍後衛 生涯三分球命中率破4成
NBA／滿編！湖人簽回冠軍後衛 生涯三分球命中率破4成
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-05 10:17:58
洛杉磯湖人季後操作成功，留下了兩位超級球星「詹皇」LeBron James和Anthony Davis，今天他們又宣布簽回後衛Quinn Cook，目前球隊15人大名單已經滿編。
27歲的Cook過去曾經為暴龍、鵜鶘和勇士效力過，並曾在2017-18賽季隨隊奪冠；2019-20賽季他加入了湖人，例行賽場均可以出戰11.5分鐘，攻下5.1分，也隨隊在該季奪冠。Cook並不是一名合格的輪換球員，不過卻有一手相當不錯的外線投籃能力，生涯至今三分球命中率高達40.7%，湖人將他簽回應該也是希望借重他在板凳的火力支援。
上一季Cook的薪資為300萬美元，是他生涯拿過最高的薪資，下一季本來還有100萬受保障的合約，湖人11月底選擇把他裁掉，如今在大部分操作都結束的情況下，再將其簽回。生涯和隊友關係都不錯的Cook，在板凳區上總是賣力的為隊友加油，這樣的活力讓人印象深刻。曾經他只是一名天賦普通的落選秀，但在2017-18賽季把握住了Stepehn Curry受傷的機會，挺身而出、贏得自己在NBA的位置，如今成為兩屆NBA總冠軍球隊的成員，勵志故事值得不少球員借鏡。