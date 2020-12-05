女業務狂call推銷！哥進房「1句話」　對方羞炸秒掛電話

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女業務狂call推銷！哥進房「1句話」　對方羞炸秒掛電話

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-05 12:06:23

▲一名男網友在臉書粉絲團《靠北女友my girl》提到，某日晚間一如往常和女友通電話，只是問了一句「晚上吃什麼啊？」對方就瞬間氣炸，理由曝光讓網友們紛紛看傻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名男網友接到女業務的推銷電話，沒想到正好走進房的哥哥這時一句話就讓電話那頭的業務聽完立刻道歉掛掉。（示意圖／翻攝自Pixabay）
接到業務打電話來推銷，你會選擇立刻掛斷，還是乖乖聽看看對方有什麼想說的呢？近日有一名男網友最近接到了一名女推銷員的電話，正打算稍微應付一下，沒想到自己哥哥剛好走進房間內，脫口拋出一句話後，對方一聽就馬上道歉掛電話，讓原PO百口莫辯。
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原PO昨（4）日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，因為天氣最近開始變冷，自己在家會將房間的窗戶關起來，避免冷空氣灌進來，而在較悶的環境裡就更容易狂流手汗，而正他邊用電腦逛臉書時，突然接到一通女推銷員的電話，接起來後對方也告訴自己是貸款的業務人員。
女業務：「喂你好！陳xx先生嗎？」

原PO：「對！我是。」

女業務：「陳先生，我們目前這最新方案，不知道你有沒有興趣？」

殊不知正當自己打算回絕，原PO的哥哥卻突然走進門內，看到他桌上堆滿了擦手汗的衛生紙，少根筋的直接脫口喊「桌上那麼多衛生紙！你在打手槍喔？」。還來不及做任何解釋，對話那頭女業務也立刻回應「陳先生！不好意思，打擾你了」，接著電話只剩下「嘟嘟嘟嘟嘟...」的回音。
▲男網友桌上一大團衛生紙，被哥哥誤會了。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
▲被哥哥和女業務誤會的原PO貼出這張照片，相當無奈。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
相當無奈的原PO也感嘆「就真的是流手汗啊」，而這則尷尬的經驗曝光後，不少網友紛紛笑稱「你哥是在幫你，懂嗎」、「話說揉成這樣真的很像」，「場面直接尬掉」、「這下好了，真的被誤會打手槍了，然後你的事蹟如果沒意外，那間貸款公司給你備註的是打手槍的陳先生」、「一句話毀一生的最佳案例」。（編輯：楊智傑）
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