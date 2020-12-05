女業務狂call推銷！哥進房「1句話」　對方羞炸秒掛電話

接到業務打電話來推銷，你會選擇立刻掛斷，還是乖乖聽看看對方有什麼想說的呢？近日有一名男網友最近接到了一名女推銷員的電話，正打算稍微應付一下，沒想到自己哥哥剛好走進房間內，脫口拋出一句話後，對方一聽就馬上道歉掛電話，讓原PO百口莫辯。

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原PO昨（4）日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，因為天氣最近開始變冷，自己在家會將房間的窗戶關起來，避免冷空氣灌進來，而在較悶的環境裡就更容易狂流手汗，而正他邊用電腦逛臉書時，突然接到一通女推銷員的電話，接起來後對方也告訴自己是貸款的業務人員。

女業務：「喂你好！陳xx先生嗎？」

原PO：「對！我是。」

女業務：「陳先生，我們目前這最新方案，不知道你有沒有興趣？」

殊不知正當自己打算回絕，原PO的哥哥卻突然走進門內，看到他桌上堆滿了擦手汗的衛生紙，少根筋的直接脫口喊「桌上那麼多衛生紙！你在打手槍喔？」。還來不及做任何解釋，對話那頭女業務也立刻回應「陳先生！不好意思，打擾你了」，接著電話只剩下「嘟嘟嘟嘟嘟...」的回音。

▲被哥哥和女業務誤會的原PO貼出這張照片，相當無奈。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

相當無奈的原PO也感嘆「就真的是流手汗啊」，而這則尷尬的經驗曝光後，不少網友紛紛笑稱「你哥是在幫你，懂嗎」、「話說揉成這樣真的很像」，「場面直接尬掉」、「這下好了，真的被誤會打手槍了，然後你的事蹟如果沒意外，那間貸款公司給你備註的是打手槍的陳先生」、「一句話毀一生的最佳案例」。（編輯：楊智傑）