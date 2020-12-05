高雄跨百光年　高流舞台邀請「創作音樂人」飆唱跨年夜

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高雄跨百光年　高流舞台邀請「創作音樂人」飆唱跨年夜

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-12-05 14:17:52

▲滅火器樂團號召各路搖滾圈朋友及熱情歌迷鬥陣相挺。（圖／高市府提供）
▲滅火器樂團號召各路搖滾圈朋友及熱情歌迷鬥陣相挺。（圖／高市府提供）
高雄「2021跨百光年」首創同場跨年高流、蓬萊雙舞台，分別以創作、流行風格相互尬場。首度對外開放的高雄流行音樂中心戶外舞台，邀請阿爆、鄭宜農、老王樂隊、許含光等獨家卡司，以創作型音樂人現場飆唱的真功夫，隔海叫陣蓬萊舞台，展現高雄流行音樂中心成為音樂發聲地的企圖。雙舞台對尬的火花四射，讓樂迷不趕場、不跑場，僅跨百一場足以嗨翻跨年夜。
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今年高雄跨年場地移師到高雄港灣舉辦，橫跨大港橋兩側的高流、蓬萊雙舞台高流舞台由今年以大滿貫之姿拿下金曲、金音獎肯定的阿爆領銜演出。2020年氣勢銳不可擋的阿爆，9月在高流LIVE WAREHOUSE 為全台巡迴演唱會畫下完美句點、10月登上衛武營二周年舞台，接著11月擔任高雄同志遊行的彩虹大使，並於現場壓軸獻唱；隔天還出現同在 LIVE WAREHOUSE 辦巡迴演唱會的 9m88 的演出嘉賓，對阿爆來說，2020下半年度可說是深耕高雄，令人期待今年的最後一刻，阿爆為高雄帶來雙金加持等級的演出，嗨翻高流舞台！
▲今年以大滿貫之姿拿下金曲、金音獎肯定的阿爆。（圖／高市府提供）
▲今年以大滿貫之姿拿下金曲、金音獎肯定的阿爆。（圖／高市府提供）
高雄獨家演出的卡司不只阿爆，滅火器樂團吉他手鄭宇辰在2018年推出同名創作專輯《EmptyORio》，一手包辦專輯的詞曲創作，錄音、編曲、企劃更是不假他人之手，隨後便展開全台巡迴，成員包括「草地人」的吉他手牧凡及貝斯手岳禧，以及同是滅火器成員的鼓手柯光。想一睹宇辰擔任主唱的演出嗎？《EmptyORio》現場演出絕對會給樂迷震撼一擊，號召各路搖滾圈朋友及熱情歌迷鬥陣相挺！

剛完成2020年「井之聲 #AcousticTour」巡演的全方位音樂創作人鄭宜農，近期推出新書散文集「孤獨培養皿」，她的創作帶有獨特的渲染力，跨年演出也將以溫柔又堅毅的歌聲帶給聽眾溫暖能量，如微風般撫慰大家在 2020 年的不安；近期推出最新創作專輯《從夜晚開始從夜晚結束》的許含光， 12 月 11 日在高雄衛武營表演廳的巡演創下Sold out紀錄，音樂巧妙融合英式搖滾、民謠、電子，絕對值得樂迷期待！
▲全方位音樂創作人鄭宜農。（圖／高市府提供）
▲全方位音樂創作人鄭宜農。（圖／高市府提供）
高流舞台還有更多優質音樂創作者演出，包含憑一曲〈我還年輕 我還年輕〉就在YouTube破2000萬觀看次的老王樂隊；高雄在地搖滾樂團「謎路人」，強烈節奏的搖滾搭配具侵略性的饒舌節奏，隨著重拍的強勁能量，以硬派搖滾之火點燃高雄夜空！與「謎路人」皆在 2018 年登上高流獨創的全新音樂祭「TAKAO ROCK」的 Little Shy on Allen Street，則以慵懶的英倫搖滾風格，帶著民謠及迷幻色彩，撩動樂迷的心！各組樂團截然不同的演出風格，多元內容絕對能滿足熱愛音樂的聽眾們，一路嗨翻高雄港灣！
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