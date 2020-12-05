高雄跨百光年　高流舞台邀請「創作音樂人」飆唱跨年夜

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高雄獨家演出的卡司不只阿爆，滅火器樂團吉他手鄭宇辰在2018年推出同名創作專輯《EmptyORio》，一手包辦專輯的詞曲創作，錄音、編曲、企劃更是不假他人之手，隨後便展開全台巡迴，成員包括「草地人」的吉他手牧凡及貝斯手岳禧，以及同是滅火器成員的鼓手柯光。想一睹宇辰擔任主唱的演出嗎？《EmptyORio》現場演出絕對會給樂迷震撼一擊，號召各路搖滾圈朋友及熱情歌迷鬥陣相挺！
剛完成2020年「井之聲 #AcousticTour」巡演的全方位音樂創作人鄭宜農，近期推出新書散文集「孤獨培養皿」，她的創作帶有獨特的渲染力，跨年演出也將以溫柔又堅毅的歌聲帶給聽眾溫暖能量，如微風般撫慰大家在 2020 年的不安；近期推出最新創作專輯《從夜晚開始從夜晚結束》的許含光， 12 月 11 日在高雄衛武營表演廳的巡演創下Sold out紀錄，音樂巧妙融合英式搖滾、民謠、電子，絕對值得樂迷期待！
高流舞台還有更多優質音樂創作者演出，包含憑一曲〈我還年輕 我還年輕〉就在YouTube破2000萬觀看次的老王樂隊；高雄在地搖滾樂團「謎路人」，強烈節奏的搖滾搭配具侵略性的饒舌節奏，隨著重拍的強勁能量，以硬派搖滾之火點燃高雄夜空！與「謎路人」皆在 2018 年登上高流獨創的全新音樂祭「TAKAO ROCK」的 Little Shy on Allen Street，則以慵懶的英倫搖滾風格，帶著民謠及迷幻色彩，撩動樂迷的心！各組樂團截然不同的演出風格，多元內容絕對能滿足熱愛音樂的聽眾們，一路嗨翻高雄港灣！