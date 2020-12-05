什麼工作「低社交、高收入」？眾人狂指2職業：真的0交流
什麼工作「低社交、高收入」？眾人狂指2職業：真的0交流
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-05 17:24:24
許多人在求職時，都會想了解每份工作的性質與內容，以此評估是否符合心目中的期望。對此，就有一名網友指出，自己相當討厭和他人互動，因此想尋求有什麼是「低社交、低門檻、高薪資」的工作。問題一出，也隨即引來許多網友分享答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己不太喜歡與人互動，也相當討厭聊天，就連和同事談天也沒有辦法，甚至對勾心鬥角的職場情景感到厭惡。這就讓他好奇發問，「如果要換工作，有沒有那種不太需要跟人接觸，進入門檻又不高，但卻有機會賺取高報酬的，即使工時稍微高那麼一點點也行」。問題一曝光後，隨即引來許多人討論，「搬料啊！不用理什麼人情世故，反正把料移到指定的地方就下班，60k以上」、「認真說。模板工。大缺工快來呀」、「高空作業人員，沒有懼高症就是必要條件」、「講真的感覺低社交需求的比較偏理組工作」。
其中「跑船員」和「殯葬業」被最多網友點名，直言「跑船啊，都在船上跟外界幾乎是0交流」、「之前好像有看到有人介紹跑船的，受訓個一年左右就可以」、「禮儀人員，不過人過世沒在算時辰的，24小時都有單」、「禮儀師、跑船員」、「殯葬業，相較之下比較高薪，而且不太需要社交」。但也有人抱持不同看法，「跑船最好是不會鉤心鬥角」、「殯葬業你要跟上司同事家屬合作廠商有社交關係，沒有辦法讓你不社交的，就算自己當老闆也一樣」；甚至有網友狠酸「低門檻高收入？你是不是誤會了什麼？」「說實話，好賺的行業一定有，但是會好賺一定有代價，So..」。（編輯：陳雅雲）