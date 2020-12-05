北園國小稻香藝田音樂祭　稻香樂聲處處

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黃敏惠說，回顧多年前，願意來念北園國中、北園國小的人並不多，在市府、學校、親師家長的努力之下，北園成為最有特色的學校之一，是全嘉義巿甚至是全國最好的田園學校，很多學校都來觀摩，孩子們的表現更是優秀。北園國小四年甲班徐浩瑋同學還親自手繪邀請函，邀請我們來參加；親師們設茶席、準備節目、社區支援場地，大家在充滿稻香的田園裡歡樂聚在一起，看孩子表演、賞樂音，嘉義市是教育之城、更是幸福城市。
教育處表示，多年來市府積極推動藝文教育，不僅鼓勵學校扎根藝術教育，讓美學自然存在生活中，引導孩子隨時用心感受，更透過學校將藝文風氣推廣到社區，文藝芳鄰活動讓每一個孩子都是美的種子，讓文學藝術走進社區，也讓孩子獲得更多展演、發表的舞台。
北園國小表示，北園國小的各式活動、多元社團與校本課程，讓學生多元展現，從學習中找到成就感，同時跨出校園，讓學校與社區緊密融合。此次稻田音樂祭在收割後的稻田中舉辦，大人小孩在田裡席地而坐、孩子在田中舞台表演；現場還有設有茶席，由北園國小茶藝社學生擔任司茶人及茶侶，稻香佐以茶香，樂聲處處悠揚。
北園國小稻香藝田音樂祭活動超級精彩，開場由北園國小太鼓隊「鼓鳴盛事」揭開序幕，還有北園附幼、天使寶貝班帶來充滿朝氣、可愛破表的舞蹈，以及北園國中反毒飆舞、管樂、北園園小扯鈴民俗技藝、直笛、陶笛、越南語帶動唱跳，社區居民也參與接力演出，在暖暖的冬陽裡度過最歡樂又文藝的下午。