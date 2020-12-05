印尼染疫女移工同宿者驚傳行蹤不明　專案小組急尋人

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印尼染疫女移工同宿者驚傳行蹤不明　專案小組急尋人

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-05 19:35:56｜update2020-12-05 19:41:46

▲針對今（20）日新增2例境外移入COVID-19病例，中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人進行說明。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，案688同宿密切接觸者有一位未到集中檢疫所，行蹤不明正由警政及移民署各別成立的專案小組尋人。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心昨（4）日公布，一位自印尼入境的女移工（案688）確診新冠肺炎，密切接觸者中包含47位同宿舍移工，今日都將進入集中檢疫所，但現在傳出有一名同宿移工行蹤不明，指揮中心發言人莊人祥今（5）日傍晚表示，已由警政及移民署成立專案小組尋人。
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印尼籍女移工案（案688），由衛生機構匡列個案接觸者共52人，包含47位同宿舍移工，指揮中心發言人莊人祥今日下午記者會上表示，47位同宿舍密切接觸移工都會做集中檢疫，截至中午為止，已有46位移工進入集中檢疫所。但傍晚莊人祥針對仍有1人未到集中檢疫所做出說明。
莊人祥指出，案688同宿者移工為30多歲越南籍女性社福類移工，今年11月13日入境台灣進入集中檢疫所，並分別在17日、26日採檢陰性，28日離開檢疫所，隨後入住案688同宿舍直到11月30日。之後這名移工前往雇主家工作後，12月2日便離家、行蹤不明。莊人祥表示，該移工對再度進入檢疫所與採檢較為抗拒，已與警政署、移民署成立專案小組尋找中。
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