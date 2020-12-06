NBA／為何要和湖人簽5年？Davis：簽短約對我來說太賭了

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湖人現在雖然是衛冕勁旅，但LeBron James的年紀已經算是「高齡」，而且這一季他們實際上已經差點觸頂「硬工資帽」，未來幾季也會有豪華稅的問題，因此Davis這麼早決定自己的未來確實讓人有些意外。
另外,目前Davis由於不符合指定老將合約的規定，因此他只能簽下限額為球隊薪資上限30%的頂薪合約，但如果等兩年後、他的年資到達10年，那就能簽球隊薪資上限35%的超級頂薪合約，但他也沒有選擇這麼做。
對此他在受訪時表示，「我確實可以簽下2-3年的合約，但是我也必須考慮到現實，我過去有一段傷病史，如果簽一份兩年合約，那就有點賭了。」Davis相當誠實的說出自己的考量，「(因此)我想盡可能的簽下更長的年限，同時我也希望長期為這支球隊效力，所以5年合約對我而言是最合適的了。」
Davis上個賽季由於肩背部的傷勢而缺席了9場比賽，而在生涯至今的8個賽季中，他有5個賽季至少缺席了14場比賽，扣掉在鵜鶘最後一季是被冰，他有一個賽季缺席了超過20場，他的肩膀和膝蓋一直存在著問題。
這是近年NBA少有的一次雙贏簽約，對於湖人來說，提前用長約綁下僅有26歲、而且已經拿來和名人堂前輩們比較的Davis，當然是一件根本不用思考的事。