男星激瘦9公斤宛若紙片人　憔悴落魄模樣曝光

李杏今年演出國片《可不可以你也剛好喜歡我》黑道御姐，爽朗追求真愛的個性，備受觀眾喜愛，甚至意外收到粉絲私訊求當她的小狼狗，讓她哭笑不得。而她在網劇《記憶浮島》演出腹黑經紀人宋可欣，病態的掌控慾將自己旗下藝人喬若琳（陳敬宣 飾）吃乾抹淨地利用，就連在對方事業如中之際自殘後，還不斷利用她的最後價值。

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▲李杏演出腹黑經紀人宋可欣。（圖 / 貴金影業提供）

× ▲李杏演出腹黑經紀人宋可欣。（圖 / 貴金影業提供）

李杏在劇裡狂飆演技，這也是她第一次演出腹黑般的角色，問她怎能詮釋如此勢利心機？她笑說：「沒有觀察自己認識的經紀人。」反誇自己的經紀人給予她很多空間，也尊重她本人的想法，並認為經紀人與藝人間是互相搭配互相幫助的兩個角色，並沒有誰高誰低或是誰輕誰重，「重點是能夠互相了解互相扶持，才是這兩個身分最完美的狀態。」

▲孫沁岳（左）在《記憶浮島》與陳敬宣有對手戲。（圖 / 貴金影業提供）

× ▲孫沁岳（左）在《記憶浮島》與陳敬宣有對手戲。（圖 / 貴金影業提供）

孫沁岳在《記憶浮島》飾演陳敬宣的狂粉，追星手法偏激，在他眼裡，整個城市裡面唯一的光就是陳敬宣，是他生存的意義與力量。他為角色病態模樣激瘦9公斤，身高180公分的他，當時開拍體重僅52公斤，宛若紙片人，也因要呈現角色落魄模樣，刻意蓄鬍，在開拍前不停的吃維生素還在臉上擦生髮水，將近兩個月的時間調整到了適合的樣貌，「我還記得當時出門，路人看到我都會有點刻意避開，甚至有些人會覺得我看起來很可怕。」

談到有無遇過狂粉？孫沁岳笑說都是自己騷擾粉絲比較多，會熱情地與粉絲互動聊天，本身並沒有被熱情粉絲騷擾。此外，陳敬宣原對孫沁岳印象停留在演偶像劇中的帥哥暖男，結果讀本時第一次見到他本人，想說本人怎麼會那麼憔悴，才得知他為了角色刻意消瘦、邋遢、鬍子也不刮。