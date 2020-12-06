嘉義縣表揚績優長照據點人員　翁章梁勉勵活絡在地動能

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翁章梁說，照顧長輩需要專業與耐心，特別感謝所有長照專員、社工、照顧服務員、志工等，在機構、居家或社區擔任長照服務的重要角色，因為每個人的專業、付出及陪伴，讓長輩度過許多美好時光，在此特別向全縣長照服務各領域的專業人員、照顧服務員、相關從業人員、社區幹部及志工們，致上最深的敬意；也代表所有家庭謝謝您們，因為有您，讓許多家庭成員無後顧之憂，可在各自的領域上奮鬥打拼。
原址為日治時代菸葉檢驗場場址，由財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會所經營中埔日間照顧中心，榮獲本次空間美學獎，依據在地需求與生活文化，設立保留當地文化特色的空間，活化利用並融合照顧理念，運用開放式空間營造居家氛圍；另規劃戶外社區互動空間，創造具有空間美學與服務共融的照顧場域，達到以人為本及在地老化的目標。
在服務深化獎個人類獎項中，李怡萱善用過去任職於護理之家的照顧經驗，也樂於現在的工作團隊溝通學習，強化專業知識與技能，為嘉義縣的長照服務注入年輕人的能量；來自屏東霧台鄉魯凱族部落的趙玉琴，原本是編織傳統服飾的工藝師，後來因為丈夫工作關係移居到嘉義水上，雖然不擅台語，但因照顧年邁公公的經驗，讓她認識到居服員的工作，就此踏入照顧服務領域，一做就是14年，常以自製小道具，讓居家服務變得靈活有趣。