嘉義縣表揚績優長照據點人員　翁章梁勉勵活絡在地動能

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嘉義縣表揚績優長照據點人員　翁章梁勉勵活絡在地動能

記者任禮清/嘉義縣報導

calendar_today2020-12-06 17:10:00

嘉義縣表揚績優長照據點人員
▲嘉義縣表揚109年度績優長照人員暨長照據點出席踴躍，縣長翁章梁從團體獎項頒獎到個人獎超過80個獎項。（圖／記者任禮清攝，2020.12.06）
嘉義縣表揚109年度績優長照人員暨長照據點，縣長翁章梁從團體獎項頒獎到個人獎，頒發超過80個獎項，6日來自各鄉鎮服務據點踴躍出席，現場熱絡相互鼓勵，翁章梁感謝從事長照服務的團體及服務人員的貢獻，讓外界看見嘉義在地的動能。
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嘉義縣績優長照人員暨長照據點表揚活動，包括資深與年輕照顧服務員獲得獎項肯定，同時也有深耕在地的團體機構，以創新空間場域及多元照顧服務贏得各方嘉許。今年度特別增設「創新閃耀獎」，激勵長照服務人員及團體投入創新，並且創造具前瞻性的服務模式，發展多元照顧服務模式以及照顧機構的空間美學等。
▲嘉義縣表揚109年度績優長照人員暨長照據點，縣長翁章梁從團體獎項頒獎到個人獎超過80個獎項。（圖／記者任禮清攝，2020.12.06）
▲嘉義縣表揚109年度績優長照人員暨長照據點，縣長翁章梁從團體獎項頒獎到個人獎超過80個獎項。（圖／記者任禮清攝，2020.12.06）
翁章梁說，照顧長輩需要專業與耐心，特別感謝所有長照專員、社工、照顧服務員、志工等，在機構、居家或社區擔任長照服務的重要角色，因為每個人的專業、付出及陪伴，讓長輩度過許多美好時光，在此特別向全縣長照服務各領域的專業人員、照顧服務員、相關從業人員、社區幹部及志工們，致上最深的敬意；也代表所有家庭謝謝您們，因為有您，讓許多家庭成員無後顧之憂，可在各自的領域上奮鬥打拼。

原址為日治時代菸葉檢驗場場址，由財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會所經營中埔日間照顧中心，榮獲本次空間美學獎，依據在地需求與生活文化，設立保留當地文化特色的空間，活化利用並融合照顧理念，運用開放式空間營造居家氛圍；另規劃戶外社區互動空間，創造具有空間美學與服務共融的照顧場域，達到以人為本及在地老化的目標。
在服務深化獎個人類獎項中，李怡萱善用過去任職於護理之家的照顧經驗，也樂於現在的工作團隊溝通學習，強化專業知識與技能，為嘉義縣的長照服務注入年輕人的能量；來自屏東霧台鄉魯凱族部落的趙玉琴，原本是編織傳統服飾的工藝師，後來因為丈夫工作關係移居到嘉義水上，雖然不擅台語，但因照顧年邁公公的經驗，讓她認識到居服員的工作，就此踏入照顧服務領域，一做就是14年，常以自製小道具，讓居家服務變得靈活有趣。
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