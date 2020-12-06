惡婆婆出面談離婚！人妻聽「超狂要求」秒爆氣：好意思嗎
惡婆婆出面談離婚！人妻聽「超狂要求」秒爆氣：好意思嗎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 18:49:57
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。近日，就有女網友下定決心要離婚，但在提離婚的時候，卻是婆婆出面談，接著更要求她償還聘金，讓她聽了非常氣憤，直接當面嗆爆婆婆，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《靠北婆婆2.0》表示，下定決心要離婚後，就要回到婆家談，她原本以為會是丈夫談，沒想到出面的竟是婆婆，而丈夫卻自顧自地吃飯，讓原PO忍不住心想「一對媽寶跟寶媽」，也不客氣質問婆婆「又不是跟妳結婚，為什麼是妳跟我談？」婆婆卻說「妳是嫁給我們全家，當然是我跟妳談」。婆婆接著要求償還聘金，她一聽到立馬要丈夫出來講，但對方只是冷冷說「娶妳是我媽拿錢出來的，你要還她」，這也讓原PO爆氣開嗆，「先不說我在你家幾年，沒吃到幾次你跟你媽煮的、買的，我洗衣、打掃、煮飯、生2個孩子、水電瓦斯，以上全都是我在付，你還好意思叫我把錢還你媽？」許多網友也紛紛回應，「聘金要還回去？那就跟她算，幫他們家生孫子傳宗接代的費用」、「離婚還要討聘金，真的是笑死人」、「嫁給這種老公這種家庭怎麼會幸福，不如早點離一離」、「真的有夠媽寶的」、「媽寶是最沒用、最可怕的生物」、「直接找律師上法院了，對方根本是故意的」、「傻眼欸，這丈夫根本不打算談吧」。（編輯：許智超）