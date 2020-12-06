苗可麗吃麵茶淚崩　勾起父愛回憶：幸福的味道

在鏡頭前向來犀利的苗可麗，卸下彪悍形象，在實境真人秀《今天誰來店》親自走訪平溪老街，不怕高溫、不畏辛苦幫助麵茶老店炒麵茶、設計菜單、擔任服務生，甚至上街叫賣，節目中苗可麗吃下麵茶後想起「幸福記憶」竟感動落淚，她說：「這是幸福記憶的味道！瞬間把我拉到小時候，爸爸為我沖泡麵茶，畫面是在溫暖黃光下的餐桌上，冒著煙的麵茶有爸爸對我的愛！充滿著被保護的安全感。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 苗可麗上街叫賣、販售麵茶時遇到許多粉絲支持，一瞬間就被人群包圍，她感動表示：「這就是台灣最可愛的人情味，就像古早味一樣，不一定是什麼頂級的美味，但卻是最有溫度、讓人感到幸福的好味道。」希望台灣的好味道能夠不斷地被傳承，永遠陪伴在大家的生活中。苗可麗在節目中擔任流行導師，指導在地老店數位轉型再行銷，卻透露自己私底下很依賴女兒，她說：「現在女兒就像我的姊姊！我什麼都依賴她，不管是3C方面的問題，還有自從她會開車，都是她載我到處跑，更會跟我分享流行資訊。」母女兩人情同姊妹。《今天誰來店》邀請到苗可麗、王彩樺、蔡燦得、張書偉、溫昇豪、柯有倫、小薰，走入台灣找回記憶中的古早味。▲▼苗可麗協助老店上街叫賣販售麵茶。（圖／LINE TV提供）