NBA／真的要當小詹皇用？鵜鶘新球季將考慮讓Zion打3號位

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不過Williamson也有他的隱憂，作為四號球員他只有198公分，雖然體能確實勁爆，但在防守時卻處於劣勢；何況他的打法容易受傷，在禁區和壯碩的大個肉搏，將可能讓他未來幾季的健康狀況更讓人擔憂。
有鑑於此，鵜鶘總管David Griffin日前在受訪時透露，他們在2020-21賽季可能會讓Williamson去打小前鋒的位置，如此以來他在防守端就不會受困於擋拆後換防的迷失，進攻端也可以利用自己的爆發力切入禁區破壞。
「我們相信，Steven(Adams)和Zion會合作愉快，原因在於Steven是一位出色的掩護者，他在有球或無球時都可以做到這一點；而Zion則可以持球切入，他可以扮演好控球者的角色。」Griffin如此說道，「我認為人們只把他當作一個長人、只限於4、5號位上是不公平的。當我們選進Zion時，最期待的就是他在陣容上的靈活性。」
Griffin說球隊在構想的是讓Williamson在進攻時打3號位，同時也卻守3號位，他將成為這個位置的佼佼者。「Steven能為他設置掩護，而Stan Van Gundy也會為他規劃很多戰術；你能想像他們兩人(Adams和Williamson)進行雙掩護，然後Williamson迅速Roll做要球攻擊，接著Steven則幫他進行運球手遞手戰術的畫面嗎？」
顯然，Griffin對此配合信心滿滿，而這可能源自於去年Derrick Favors和Williamson在搭配上的化學效應有關，不過把他們兩人同時擺上場，讓人擔心的還是空間，以及防守上的問題。不過前者並沒有透露太多關於這套陣容的使用細節，或許我們也只能拭目以待。