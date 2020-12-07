青山宮PO文「寫下歷史新頁」！在地人湧入狂轟：萬華之恥
青山宮PO文「寫下歷史新頁」！在地人湧入狂轟：萬華之恥
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 11:16:52
一年一度、為期三天的艋舺青山宮遶境活動在今（7）日上午告一段落，今年適逢青山宮165年慶，慶祝活動規模更加盛大，不過這不少當地民眾抱怨，7日凌晨0點至3點竟仍有煙火炮聲不斷，紛紛打市民專線投訴，更在青山宮臉書下方留言抗議。
臉書粉專「艋舺青山王」稍早在PO文表示，「2020.12.7上午7:26寫下歷史新頁」；青山宮4日至6日舉行遶境活動，由於今年適逢青山宮165年慶，因此廟方擴大舉辦活動，除了有青山王遶境，還有朝天宮北港媽祖、白沙屯媽祖、麥寮拱範宮開山媽祖、四湖參天宮關聖帝君等知名廟宇都齊身於萬華。青山宮大拜拜擁有多年歷史，許多在旅居外地的萬華人也會特地趕回家參與，然而遶境活動的鞭炮放了一連3天，週末多數民眾休假當然願意體諒並支持在地民間習俗活動，但至週一（7日）凌晨，仍續有煙火聲、鞭炮聲、音樂聲，甚至還傳出火警，讓許多人開始忍不住打進1999投訴。
另外還有不少人到粉專「艋舺青山王」留言表達不滿，「萬華之恥！莫名其妙，禮拜一的凌晨也不放過」、「三更半夜還鞭炮放到在家裡都聞得到煙味，這誰受得了」、「辛苦被干擾到無法入眠的大家了」、「什麼歷史新頁？連續兩天放炮放到凌晨嗎？」、「希望明年不要再有電音派對」、「吵死了半夜還在放鞭炮，上下班時間還在遶境」、「強烈真心建議青山王遶境是非常好的傳統，但是一年比一年更晚結束並不是一個好事」。但也有眾多信徒在下方緩頰，「圓滿成功！大家辛苦了」、「神明出巡繞境有其意義在，但是身在地上的人們才是讓文化延續下去的重要推手，建議真的要懂得與住民共生共處啊，明年希望可以看到進步的遶境文化，否則這種歷史新頁只是加深民眾的對立」、「真的辛苦大家了！回家好好補眠休息，期待明年」。（編輯：潘毅）