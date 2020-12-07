對號座被「站票阿嬤」強佔！苦主遭全車圍觀：傻站1小時
對號座被「站票阿嬤」強佔！苦主遭全車圍觀：傻站1小時
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 12:53:21｜update2020-12-07 12:54:21
不少人通勤都需要搭乘火車，為了舒服一點，也可以多花錢買座票。不過就有苦主抱怨，自己買了坐票卻遭到購買站票的阿嬤強佔位置，完整過程曝光也讓不少鄉民氣憤，更有過來人透露「解決方法」。
一名網友在PTT上抒發心情，「我從桃園要回台中工作，早在兩週前就先搶到了太魯閣自強號的對號座車票，沒想到一上車之後就看到一名阿嬤坐了我的位置」；原PO隨後拿出票券向座位上的阿嬤示意「位置是我的」，沒想到阿嬤下一秒就拿出「站票」表示自己也有買票「要坐這個位置」，還稱「站著不舒服」。就這樣情況僵持不下，整個車廂乘客全都將視線擺在兩人身上，原PO也感嘆，「又不能把阿嬤趕走，就是不想站一小時才提前兩週買票，本來想找站務人員處理，但火車人滿滿滿，根本無法移動到其他車廂，等到站務人員走我們車廂驗票，就已經快到站了」。
完整遭遇曝光也掀起眾多網友怒火，「跟這些不照規矩的老人客氣啥」、「我就趕過人，真的就看你敢不敢，大聲罵下去+全車都在看」、「不用讓，買站票就該站著，身體不舒服不能站的話，當初就該買坐票」、「很多老人都被慣壞了，情緒勒索、道德綁架樣樣來」、「就是有人讓過，所以那些老人當成理所當然」。事實上，若民眾遇到上述情形，可以透過台鐵的客服專線0800-765-888、02-2191-0096通報給客服，提供給車次及說明狀況後，客服會立即通知該車次的列車長前往現場處理。（編輯：潘毅）