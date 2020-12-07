她見鄭文燦「崩壞小魔女照」快瘋了！狂虧市長　全場笑炸

桃園市長鄭文燦上任以來，曾獲選《天下雜誌》2020縣市首長施政滿意度第三名，在《ETtoday新聞雲》「後蔡英文時期的十大政治領袖」民調中，也取得排行第二的佳績，由此可見，他在民眾心目中的印象頗佳，不過，卻也有一名女網友發文抱怨鄭文燦在臉書PO出的一張宣傳照，並大喊「無法接受童年被市長毀滅」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「霹靂卡霹靂拉拉 市場太胖沒有下巴」為題發文，表示她某天一早看到鄭文燦市長臉書發的這張圖片，覺得太荒謬，因為自己是動漫《小魔女DoReMi》的粉絲，且日前該動漫在台灣也有快閃店，排隊人潮更是誇張，當時限量販售的商品價格，現如今也已被炒得水漲船高，但因為自己是腦粉，忍痛為了童年，還是得下手買周邊商品。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「霹靂卡霹靂拉拉 市場太胖沒有下巴」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲桃園市長鄭文燦在臉書PO出cos《小魔女DoReMi》的照片。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

▲網友在《Dcard》PO出鄭文燦先前cos動漫鬼滅之刃裡的角色，另外其他政治人物也紛紛跟上熱潮。（圖／翻攝自《Dcard》）