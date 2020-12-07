她見鄭文燦「崩壞小魔女照」快瘋了！狂虧市長 全場笑炸
她見鄭文燦「崩壞小魔女照」快瘋了！狂虧市長 全場笑炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 13:48:43
桃園市長鄭文燦上任以來，曾獲選《天下雜誌》2020縣市首長施政滿意度第三名，在《ETtoday新聞雲》「後蔡英文時期的十大政治領袖」民調中，也取得排行第二的佳績，由此可見，他在民眾心目中的印象頗佳，不過，卻也有一名女網友發文抱怨鄭文燦在臉書PO出的一張宣傳照，並大喊「無法接受童年被市長毀滅」，貼文一出，引起熱議。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「霹靂卡霹靂拉拉 市場太胖沒有下巴」為題發文，表示她某天一早看到鄭文燦市長臉書發的這張圖片，覺得太荒謬，因為自己是動漫《小魔女DoReMi》的粉絲，且日前該動漫在台灣也有快閃店，排隊人潮更是誇張，當時限量販售的商品價格，現如今也已被炒得水漲船高，但因為自己是腦粉，忍痛為了童年，還是得下手買周邊商品。不過當她最近看到桃園市長鄭文燦在臉書宣傳當地活動的貼文時，傻眼直呼「實在無法接受童年回憶被市長這樣毀滅啊，還冒出一隻綠色的，市長是演到天線寶寶的迪西嗎」，也開玩笑地表示「小魔女粉不排除提告，DoReMi就算發福，也不會吃成三下巴啊啊啊」。
她除了貼出鄭文燦cos小魔女的圖片以外，也分享他先前cos其他動漫角色的圖片，「鄭文燦摧毀小魔女不夠，連鬼滅、排球少年也不放過，市長真的可以先減減肥，每個都變成XXXL版是怎樣啦」，她也表示，「鬼滅真的太紅，藍綠都要cosplay一下，而提到cosplay當然不能不提柯P，也是很好笑」。
回歸正題，原PO在文末仍崩潰表示，以上那些她都不在意，那些政治人物想怎麼扮就怎麼扮，「但真的不能摧毀小魔女啦齁市長」，可見原PO對於小魔女的熱愛相當深厚。不過事實上，桃園市長鄭文燦其實是為了要宣傳「桃園仙草花節」，才會在臉書PO出扮演小魔女的照片，並在文內表示「整個桃園仙草花節，都是我的魔幻舞台」，還逗趣分享圖片中的手套，其實是婆媽常用的「清潔手套」，而「魔法棒」更是自己動手DIY製作而成，此企劃可以說是相當用心。貼文一出，引起網友熱議，「最沒有偶包的市長」、「哈哈哈市長也太親民，題外話小魔女真的是非常有深度的卡通，很開心小時候可以有這部卡通可以看」、「直接先被標題笑死 ，原PO好可愛」、「燦燦超可愛」、「標題笑死」、「不知道該說到底是市政團隊嗑了什麼，還是市長到底嗑了什麼，超ㄎㄧㄤ」、「喔不，別 這樣我以後怎麼看小魔女」、「市長使出了視覺衝擊，大家吐血」。（編輯：郭佩蓉）