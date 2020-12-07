玩具環島送愛 Formosa玩具基地行動玩具車啟用
玩具環島送愛 Formosa玩具基地行動玩具車啟用
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-12-07 22:00:00
台塑企業Formosa玩具基地發起了《玩具環島，讓愛圍繞》的活動，透過行動玩具車環島串聯台塑企業各地6個單位一起送愛心，將玩具基地回收而來的二手玩具偕同企業在地單位送至社福團體，讓二手玩具的愛得以圍繞全台，今（7）日行動玩具車就來到嘉義縣扶緣服務協會之新港素園門口，分享愛心給民眾。
嘉義縣扶緣服務協會之新港素園門口外，停著一部外觀繽紛富有童趣的行動玩具車，路過的民眾都忍不住停下腳步注視，原來這是從Formosa樂活圈玩具基地所出動，滿載二手玩具的行動玩具車，7日從彰化出發採逆時針環島送愛心，環島行程來到第2站-新港素園，將二手玩具捐贈予嘉義縣扶緣服務協會，玩具基地也為長者們帶來二手玩具桌遊的團康活動，和協會及管理處的志工一起進行服務，長者們因為陪伴及活動，露出了燦爛笑容，實現台塑企業「取之於社會，用之於社會」之精神。行動玩具車除了捐贈玩具送愛心之外，也依照社福團體需求，提供活動帶領服務，由玩具基地夥伴聯合台塑企業各管理處的志工，共同陪伴長者進行玩具拆解、團康、桌遊等活動，讓長者從活動中獲得樂趣及成就感，實現「玩具環島，讓愛圍繞」之理念。台塑企業作為塑膠產業龍頭帶頭進行塑膠玩具回收，在彰化及台中地區的台亞加油站，也陸續完成回收箱設置，希望鼓勵民眾及小朋友將家中不要玩的玩具，投到回收箱中，讓這些玩具傳遞給需要的孩童，期望透過玩具的回收工作及舉辦活動，擴大宣導塑膠製品回收及處理的觀念，讓孩童在寓教於樂中學習塑膠製品的知識，同時也將回收的玩具送到有需要的社福機構，讓玩具資源可以持續被使用。