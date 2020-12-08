中層水氣移入降雨擴大！今北台濕涼　專家曝「回溫時間」

今（8）日東北季風仍強，新竹以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。氣象專家吳德榮指出，中層水氣逐漸移入，含水量雖不多，苗栗以南雲量漸增，局部短暫雨的機率逐漸提高。北台濕涼、其他地區因雲量漸增、高溫略降，各區平地氣溫如下：北部16至21度、中部17至26度、南部18至27度、東部17至25度。明日白天至周六（12日）東北季風減弱，氣溫逐日緩升。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今晨迎風面東北部、東部、恆春半島及新竹以北已有局部雨；北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯。冷空氣略增強、影響北台灣，今晨截至5時低溫較昨晨下降約1度（新北石門區16.0度，新竹新豐鄉16.2度，桃園楊梅區16.4度）；其他地區低溫持平或微升（南投中寮鄉17.2度，苗栗西湖鄉17.9度，宜蘭羅東鎮17.9度）。

▲氣象專家吳德榮指出，今（8）中層水氣逐漸移入，含水量雖不多，苗栗以南雲量漸增，局部短暫雨的機率逐漸提高。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，明日白天至周六（12日）東北季風及冷空氣逐日減弱，氣溫逐日緩升；明日、周四中層水氣持續移入，形成12月並不多見、全台皆有降雨機率的天氣，新竹以北及東半部有局部雨，苗栗以南有局部短暫雨，但仍以迎風面降雨較明顯，背風面雨量很少。周五、六，新竹以北及東半部有局部短暫雨；中南部山區有零星降雨的機率。

另外，根據最新模式模擬顯示，下周（13）日另一波「東北季風」挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降；下周一（14日）晚、周二（15日）晨氣溫降至最低，將創入冬以來的最低氣溫！但是否能達「大陸冷氣團」（氣象局≦14度）的強度？模式模擬仍在微調中，需要再觀察。（編輯：許苡晴）