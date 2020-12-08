飯店睡一晚「信用卡遭盜刷」　吳淡如破解嫌犯1漏洞

吳淡如是作家也是主持人，知性、專業的形象深得人心，近來也積極經營Podcast，希望能以不同的方式和大家互動，56歲的她擅於投資、理財，破億的身價令人稱羨，然而吳淡如近日就在臉書透露自己住飯店時信用卡被盜刷，讓她急得發文求救。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「請問有這2家銀行的高階主管在我的朋友或同學群中嗎」，吳淡如猜測是自己在刷卡住飯店時，有心人士偷拍了她卡片背面的授權碼後就去網購，讓她不禁吐槽對方不夠精明，因為郵寄地址仍會露餡，此外，吳淡如也透露因為受到疫情影響，所以很少使用該卡片，意外讓她發現被盜刷，「這個人在跟我賭，我沒發現越刷越多」。

好在目前問題已經解決，吳淡如坦言情緒沒有受到太大的影響，反而認為又上了一課，此貼文也掀起話題：「被盜刷首要得聯絡發卡銀行止付及列爭議款處理」、「基本上不是被拍，大部分有可能是被側錄了！少部分是妳的資料被洩漏」，吳淡如隨後也在留言區透露：「他們是在海外刷卡，因為這樣就不會傳驗證碼給本人，利用這個漏洞。」





事實上，這不是吳淡如今年第1次被偷，她農曆春節到日本度假時，位在宜蘭的住家遭小偷行竊，偷走50瓶以上的酒，如今又發生信用卡盜刷事件，讓她無奈地說：「這應該算今年我被偷的第2次！」同時希望事情可以盡快落幕。（編輯：侯家瑜）

▲吳淡如臉書全文。（圖／吳淡如臉書）