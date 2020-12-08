男爆吃900元buffet！驚喊「會回本嗎」 內行揭殘酷真相
男爆吃900元buffet！驚喊「會回本嗎」 內行揭殘酷真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 10:52:43
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本，近日就有網友分享自己去吃「900元的buffet」享用一輪之後，不知道自己是否已經回本，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近去吃個人約900元的buffet，一進場就是先切五塊烤牛肉，然後喝現打果汁跟生魚片一整盤，有點口渴又喝了一碗牛肉清湯，吃了白蝦一盤、烤生蠔一盤，最後吃了舒芙蕾四顆，中間夾雜一些不重要的小物，這樣有回本嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「吃的開心就是回本，回不了本讓你吃不開心，本末倒置」、「吃開心就好了，怎麼那麼多人想吃回本啊」、「想吃回本的心態去吃buffet乾脆不要去吃」、「吃飯是去享受的不是為了折磨自己...」。不過，也有不少內行人指出「很困難，一般來說店家的進貨成本是外面市價的三分之一左右而已....你要吃回本要再吃三倍你吃下的食物」、「你這成本大概250吧...」、「我做食材的啦，看照片加上你說不重要的小物，你大概只吃回40%而已」、「除非大胃王，一般人絕對吃不回本，店家進價成本低，你要吃上平常所吃三倍以上才會回本，還是開心吃吧」。（編輯：張嘉哲）