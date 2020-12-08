Yahoo奇摩電商雙12開跑　祭出25％超高回饋

雙12購物節到來，各家電商摩拳擦掌，Yahoo奇摩購物中心雙12暖慶開跑至今業績較去年成長4成，以機車、美妝、運動品類業績成長最為顯著，政府機車汰舊換新補助即將到期，使得機車業績更是年增7成！而消費者也趁促銷期間，瞄準民生用品採購，帶動飲料、零食、個人及居家清潔、開架美妝保養商品成熱銷品項，甚至創下平均每0.3秒就賣出一瓶飲料的熱潮。

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此外，Yahoo奇摩購物中心觀察，年終尾牙採購需求與近期新機上市話題延燒，iPhone 12、PS5、Switch等話題夯品皆成為雙12熱門選購清單，iPhone 12以128G及256G容量最受歡迎，消費者偏好藍色、金色與經典黑色機款，於Yahoo奇摩購物中心購買Apple系列商品，刷Yahoo聯名卡還能享4%回饋，還有iPhone 11舊機最高現折5,400元等優惠；PS5新機開賣預購即秒殺完售，Switch則受近期推出遊戲大作《薩爾達無雙:災厄啟示錄》話題帶動，加上適逢任天堂35週年將陸續發佈新品，預估此波3C電玩採購熱潮將持續延燒至年底。

延續此波買氣，Yahoo奇摩購物中心「1212超級趴」正慶活動將於12/9-12/13開跑，不僅集結百萬商品1折起、狂撒上億折價券，推出全站單日消費滿3000送300購物金(累積無上限)，刷Yahoo聯名卡享筆筆消費最高6%回饋無上限、買指定品牌更加碼至15%、消費滿12000再送1200刷卡金，有機會可享25％超高回饋！同時更祭出單日消費滿1212元即可天天抽iPhone 12、Dyson空氣清淨機、吸塵器、吹風機及Acer電競筆電等大獎；此外，購衷心會員於12/11-12/13刷Yahoo聯名卡再加碼2%回饋無上限！

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Yahoo奇摩超級商城則即日起至12/13推出「1212超給力購物節」活動，全面下殺1.2折起、超贈點最高30倍送、跨店消費滿額最高現折1200元，單筆消費滿1212元即可抽iPhone 12及PS5，特價商品如K-SWISS服飾鞋款均一價皆只要1212元！Yahoo奇摩拍賣則攜手萊爾富於12/11、12/22再祭出消費滿99元快閃免運優惠！



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