年底4生肖離職飛更高！第1位受貴人賞識　重金挖角賺到飽

越來越接近年底了，你是否想趁著年關交接離職，在新的一年給自己的事業帶來新氣象呢？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公佈了，這「4個生肖」在年關交接時動了換工作的念頭，此時吉星庇佑，也是很適合跳槽的時機。別忘了提醒閨蜜、朋友一起看，心動不如馬上行動！

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▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

× ▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

年關交接時，是你該開始計劃未來的時刻。你現在是真想離職，可是卻又對未來感到迷惘，你不知道自己離職後下一條路該怎麼走，或是該往哪裡前進，但這不該是阻礙你前進的絆腳石。在農曆年前，將星護體、三台臨照，現在就是最適合改變的時機，你需要把自己的未來計劃表拿出來修改一下，該去進修、該考證照就去執行，別繼續留在原地了，會白白浪費這次的轉職好機會。





第三名、生肖虎





年關交接時，是你該拿出魄力的時刻。現在的你，其實就是在等一個時機，或是等待年尾發完獎金再離職，你的心早已不在工作上，畢竟這一年來的辛苦與壓力不是別人可以懂得。你想要一走了之，可是理智卻告訴自己要把該拿的拿一拿，不能吃虧，所以現在你有點在苦撐。在年關交接時，可以開始物色新工作了，或是你要創業也很適合，受不了拘束的你，如果可以做自己的老闆，那是再好不過了。





第二名、生肖龍





年關交接時，是你該下決斷的時候了。尤其在工作方面，職場如後宮甄嬛傳般的勾心鬥角，讓你一股怒氣難以宣洩，壓在身上的重擔，你就快要喘不過氣了。其實你早已萌生了想要離職的念頭，只是現在手頭上的事情還很多，很有責任感的你實在是放不下，不敢輕易離職。你就是人太好了，若真的覺得這個職位不適合你，硬撐著你也做得不快樂，不如趁著這個適合離職的時刻，瀟灑地遞辭呈吧！





第一名、生肖牛





年關交接時，是生肖牛轉型的時刻，在工作方面你會變得更有魄力與決斷力，你受夠了過去處處被打壓的局面，也厭倦了當前這一成不變的生活與工作內容，因此，在農曆年前會有一波轉職、離職的渴望。子丑六和、喜事臨門，現在就是改變的時刻，非常適合跳槽，因為你有機會找到更好的職缺，新的職位也會有更多資源供你取用，甚至不排除會遇到懂得賞識你的伯樂，重金挖角你。（編輯：郭佩蓉）

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