信用卡突然遭刷3800元！驚人真相曝光　女氣瘋：我要提告

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位男網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「男友偷刷我的卡」的文章表示，「今天手機突然跳出訊息，說我消費3800元，我超傻眼，因為我記得我根本沒花這麼多錢」，結果在原PO的追查和跟購物平台溝通下得知，原來是在下午的時候被刷了一筆單，這讓原PO以為「被盜刷了」，和男友討論該如何解決時，沒想到原PO男友竟淡定的回答「是我刷的，在一起三個月，送紀念禮物還好吧」，這讓原PO瞬間氣瘋，立馬追問真相。
原來是因為原PO男友看上一雙鞋子，想買很久了，會刷原PO的卡也是因為自己沒有錢，而卡號密碼則是透過原PO叫外送時「男方偷偷記下來的」，超誇張的行徑讓原PO火冒三丈，更規定男方還錢的期限並分手，直嗆「不還我就提告」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「自己用自己的，要用對方的要記得說清楚，然後錢立刻當下分清楚，畢竟還未結婚，就算結婚，這樣的問題可能就更糟糕，所以還是看清楚釐清及調解根本問題」、「看出一個人的思想，重點是為何不告知，等到去問才說要停卡、補辦、報案，相信原PO跟我一樣，如果他告知妳，妳不會在意這個錢，一個信任感的問題」、「關係再好也要保有一些事，對別人要有防備心」、「這是人品問題」、「那男的好傻，為了鞋子，得罪女友...」。（編輯：王柏文）