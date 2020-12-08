好萊塢再1例！暮光女疑2月就染疫　同劇演員曝病毒爆發地

30歲的好萊塢女星克莉斯汀史都華（Kristen Steward）以《暮光之城》系列電影爆紅，所飾演的女主角貝拉廣為人知，未料近來傳出她今年2月曾染上2019新型冠狀病毒（COVID-19），且當時並未被爆出，消息曝光後引發外界譁然。

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據外媒報導，奧布瑞普拉扎（Aubrey Plaza）日前上節目時爆料自己年初在匹茲堡和克莉斯汀史都華合作《Happiest Season》時，對方就已經染疫，還透露當時大家並不在意此事的嚴重性，且不少工作人員早就出現症狀，而她也坦言自己很幸運沒有中鏢，能在這「毒窟」中逃過一劫，對此，克莉斯汀史都華目前也沒有做出任何回應。

事實上，克莉斯汀史都華曾被拍到和前助理艾莉西亞卡吉兒在海灘熱吻，曖昧、親暱的互動被解讀為同志情，不過克莉斯汀史都華似乎不在意他人眼光，不避諱地繼續與卡吉兒在公眾場合牽手，如今克莉斯汀史都華傳出染疫消息，讓卡吉兒也成為外界關注的對象。（編輯：侯家瑜）

▲奧布瑞普拉扎爆料克莉斯汀史都華年初就已經染疫。（圖／奧布瑞普拉扎 IG）