好萊塢再1例！暮光女疑2月就染疫　同劇演員曝病毒爆發地

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

好萊塢再1例！暮光女疑2月就染疫　同劇演員曝病毒爆發地

娛樂中心/綜合報導

calendar_today2020-12-08 12:04:51

▲克莉斯汀史都華遭爆染上新冠肺炎。（圖／克莉斯汀史都華 IG）
▲克莉斯汀史都華遭爆染上新冠肺炎。（圖／克莉斯汀史都華 IG）

30歲的好萊塢女星克莉斯汀史都華（Kristen Steward）以《暮光之城》系列電影爆紅，所飾演的女主角貝拉廣為人知，未料近來傳出她今年2月曾染上2019新型冠狀病毒（COVID-19），且當時並未被爆出，消息曝光後引發外界譁然。

我是廣告 請繼續往下閱讀

據外媒報導，奧布瑞普拉扎（Aubrey Plaza）日前上節目時爆料自己年初在匹茲堡和克莉斯汀史都華合作《Happiest Season》時，對方就已經染疫，還透露當時大家並不在意此事的嚴重性，且不少工作人員早就出現症狀，而她也坦言自己很幸運沒有中鏢，能在這「毒窟」中逃過一劫，對此，克莉斯汀史都華目前也沒有做出任何回應。

事實上，克莉斯汀史都華曾被拍到和前助理艾莉西亞卡吉兒在海灘熱吻，曖昧、親暱的互動被解讀為同志情，不過克莉斯汀史都華似乎不在意他人眼光，不避諱地繼續與卡吉兒在公眾場合牽手，如今克莉斯汀史都華傳出染疫消息，讓卡吉兒也成為外界關注的對象。（編輯：侯家瑜）

▲奧布瑞普拉扎爆料克莉斯汀史都華合作年初就已經染疫。（圖／奧布瑞普拉扎
▲奧布瑞普拉扎爆料克莉斯汀史都華年初就已經染疫。（圖／奧布瑞普拉扎 IG）
▲克莉斯汀史都華以《暮光之城》系列電影爆紅。（圖／克莉斯汀史都華
▲克莉斯汀史都華以《暮光之城》系列電影爆紅。（圖／克莉斯汀史都華 IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

繼續作答
追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀