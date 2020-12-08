媒體報導民調施政滿意度達七成六 林右昌：明年更驚豔
媒體報導民調施政滿意度達七成六 林右昌：明年更驚豔
記者陳問荷/基隆報導
calendar_today2020-12-08 16:05:46
近日有媒體報導，基隆市長林右昌民調施政滿意度達七成六，獲近九成年輕族群認同，市長林右昌今(8)日在市務會議後接受媒體訪問時表示，感謝所有市民肯定，表示高興一分鐘就好，市府團隊繼續努力，並預告2021城市博覽會，大家會看見基隆從醜小鴨變天鵝。
媒體問到滿意度提升原因，林右昌表示，他剛上任時，基隆市是負債最多、有史以來最高的時刻，2014年負債比率高達47.37%，全國第三高，負債金額有124億多元，這幾年來推動市政，大幅向前邁進，也把短債還完，現在負債餘額剩77億元左右，負債比率降至31%以下，推動市政又不增加債務。林右昌補充，這幾年，基隆市政軟硬體建設獲大幅改善，無論在交通、觀光、郵輪產業及經濟就業，各方面表現亮眼，六年來登記家數與就業人數穩定成長，幾個工業區獲大幅投資與增加就業，市政的改變，市民最有感、也獲得年輕人支持。另外，林右昌也預告，明年基隆會進步更多，重大工程與建設陸續完工啟用，十月2021城市博覽會，絕對讓大家驚艷，將站在全國高度，讓大家看到台灣城市未來發展願景，也看見基隆從醜小鴨變天鵝，克服資源與財政匱乏，建設翻轉、進步衝進前段班，基隆做得到，全台灣縣市應該也做得到。