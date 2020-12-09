北高行稱中天應受監督　鄭麗文：威權借屍還魂？

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台灣還有法治嗎？真的要變成一言堂了嗎？一言堂時代的副作用、寒蟬效應，已經開始了嗎？台灣解嚴33年，政黨輪替3次，現在的言論自由像空氣一樣理所當然，許多人忘記也沒體驗過當年爭取的過程，付出多少代價，也不懂得珍惜得來不易的自由。
有些人討厭中天，覺得關中天無所謂，卻沒想到完全執政、得到817萬的執政黨，今天可以秋後算帳、趕盡殺絕關掉民進黨討厭的中天，明天不知道什麼樣的自由可能會被關閉被收回。
鄭麗文質疑，北高行政法院駁回的理由之一，新聞媒體應受國家政策、主管機關監督。法官難道是從威權時代，借屍還魂嗎？新聞媒體，是第四權，監督國家，只有威權時代才是國家監督媒體。在民主自由的台灣，法官竟然認為國家監督媒體合理，還當成是駁回假處分的理由之一。
另外，中天475名員工工作權，法官竟然說中天還有綜合台和娛樂台。請問專業的新聞工作者、主播，聽了不會心寒嗎？隔行如隔山，難道法官是逼迫新聞工作者和主播做綜藝節目、演戲，如果不會做，沒工作活該嗎？
NCC主委明顯帶有政治任務，一系列的過程就是要關中天，沒想到法官竟然做出如此違反法律精神、明顯違憲的解釋，兩個獨立機關的公信力已經蕩然無存。
鄭麗文說，支持中天抗告！希望有勇氣、有道德、有專業的司法人，可以憑著良心做事，而不是只看風向、害怕被做記號查水表，再次讓人民失望、毀壞台灣的媒體環境。
新聞來源為Newtalk 新頭殼