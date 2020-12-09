女問「低薪卻工作穩定」該換？知情人揭觀點：老了就知道

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「薪低但輕鬆穩定這份工作值得繼續做嗎」的文章表示，「我在一間規模很大的公司，也不會因為疫情沒有工作，之前公司討論過，疫情嚴重就是遠距上班」，原PO更接著說道「這間公司福利算不錯，有三節、年終固定1.5個月、有少許的績效獎金2000至6000不等」，同時也指出「但同事都拿一樣金額，而且他請很多假，所以不知道評定的標準，感覺公司是同職等均發」，原PO更表示自己「月薪就一直都是基本工資，已經做了三年多都還是只隨政府宣布而調薪，下個月我的月薪才會是24000，工作內容也蠻輕鬆，可以準時上下班，但是30出頭就屈就於低薪真的好嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「看妳想過怎樣的生活啊」、「這個年紀是努力一點的年紀吧，錯過了未來不知道會不會後悔，是我的話會找新工作」、「女生沒差」、「30就屈就低薪，錯誤、30還低薪，正確」、「生病也是要醫療費啊，現在收支差不多，等需要更多錢的時候怎麼辦？收入多一點，承受風險的能力就更高一點」、「雖然追求高薪或許沒有太多價值，但存款可以讓你面對困難時有更多選擇，當你生病，是否需要為了錢而勉強硬ㄍ一ㄥ？而且每個職缺的價值都可能在未來更動」。
甚至更有知情的網友點出自己的觀點直言「聽起來你沒累積什麼技能，建議還是換，這不是低薪的問題，而是未來等你一定年紀，沒有年輕人的學習能力跟體力時，如果被淘汰，你該怎麼辦？最昂貴的始終是你的青春歲月，如果有餘力，還是專注一個技能發展，至少有了不可取代性，甚至夠強也可以又高薪又輕鬆」。（編輯：王柏文）