台南試辦機慢車待轉區夜間警示設施　機車族行車更安全

為加強機慢車待轉區夜間辨識性與安全性，台南市交通局於北區公園路台南轉運站前路口、安平區慶平路與安億路口等二處增設待轉區夜間警示設施，透過閃爍光源方式指示機慢車停等區所在位置，並可提醒用路人注意車輛停等狀況，以強化路口整體交通安全，並持續觀察成效，期能擴大辦理。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南機慢車待轉區夜間警示區，讓用路人安全更有保障（圖／記者林怡孜攝，12,12,09）

交通工程科科長方川和說明，為解決路口待轉區因車流量大或是陰雨天、夜間時段燈光昏暗造成辨識度較低的問題，警示設施採用多組太陽能燈泡組合而成，有別於外縣市以一般燈條需額外供電的傳統設施，可免除建置後需供電上的不便，也可避免傳統燈條一旦故障警示功能即不存在的缺失。目前一個待轉區施辦費用約5萬元，3年保固期，交通局將視本次試辦成果及用路人反應，評估於本市其餘道路條件許可的路口擴大辦理。