台南試辦機慢車待轉區夜間警示設施 機車族行車更安全
台南試辦機慢車待轉區夜間警示設施 機車族行車更安全
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-12-09 18:30:00
為加強機慢車待轉區夜間辨識性與安全性，台南市交通局於北區公園路台南轉運站前路口、安平區慶平路與安億路口等二處增設待轉區夜間警示設施，透過閃爍光源方式指示機慢車停等區所在位置，並可提醒用路人注意車輛停等狀況，以強化路口整體交通安全，並持續觀察成效，期能擴大辦理。
台南市交通局副局長熊萬銀表示，市長黃偉哲相當重視機車族用路安全及路權議題，他指示交通局針對部分機慢車待轉區因受限道路條件腹地狹窄等因素，導致繪設位置不佳引起用路人反譏為待撞區的路口，重新規劃設計確保安全。熊萬銀指出，檢討與改善機慢車待轉區妥適性，如道路條件許可則以人行道退縮空間取代既有於道路範圍內繪設之待轉區，提供用路人一個更安全的道路環境，此次試辦警示設施的公園路台南轉運站前路口、慶平路與安億路口的兩處T字型路口，即利用已退縮人行道空間做為待轉區使用，除導引與警示駕駛人注意外，亦可提醒行人步行空間改變，避免疏忽而跌落待轉區空間。
交通工程科科長方川和說明，為解決路口待轉區因車流量大或是陰雨天、夜間時段燈光昏暗造成辨識度較低的問題，警示設施採用多組太陽能燈泡組合而成，有別於外縣市以一般燈條需額外供電的傳統設施，可免除建置後需供電上的不便，也可避免傳統燈條一旦故障警示功能即不存在的缺失。目前一個待轉區施辦費用約5萬元，3年保固期，交通局將視本次試辦成果及用路人反應，評估於本市其餘道路條件許可的路口擴大辦理。