客家文化紮根大新竹 楊長鎮：客語客家美食推廣到全世界
客家文化紮根大新竹 楊長鎮：客語客家美食推廣到全世界
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-10 09:00:00
行政院客家委員會9日在新竹縣竹北市舉辦客家事務諮詢座談會，客委會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科、行政院政務顧問鄭宏輝和鄭朝方，以及眾多教育界、產業界人士都與會出席，共同商討客家文化推廣傳承和客語通行的方案與可能。
行政院政務顧問鄭宏輝也特別從新竹市跨區來參加，他表示，大新竹地區有全台最多的客家人口，客家文化的傳承與維護，是竹縣和竹市可以合作經營的方向。新竹市有超過3成的客家人，客家文化其實已在市民生活中扎根，鄭宏輝也說，之前在「輝哥火鍋」的創意料理「維士比客家雞酒」，就是結合客家雞酒和藥酒，打造富有客家特色的美食，不只成功創造話題，也打響新竹客家雞酒的名氣。要以美食行銷新竹，要打破新竹「美食沙漠」的刻板印象，因為美食有療癒、滿足的功效，也希望能透過「客家美食」，讓更多人親近客家文化。他也說，蔡英文政府修訂了《客家基本法》，把客語納進國家語言，藉由修法強化客語推廣，提升各族群的語言平等，實質貼近文化傳承的目的，讓客語更能進入公共領域。鄭宏輝指出，新竹市需完整落實客語推廣的機制，並積極創建客語友善環境。他自己也積極學習客語，前陣子還報考客語能力認證，但合格分數70分，只考了64分，差6分合格，他會繼續努力，趕快取得客語認證，成為一個合格的大新竹人。
客委會主委楊長鎮致詞時說到，大新竹地區由於國際化程度越來越高，也吸引很多外來的高學歷人才，他也希望這些外來的人口能夠融入在地，尤其是在地的客家文化，並且將客家文化帶出去，因此要積極在大新竹地區開辦客語班，讓大家及新生代都聽得懂客語，說客語，才能融入客家文化，進而把台灣客家文化推廣到全世界。
新聞來源為Newtalk 新頭殼