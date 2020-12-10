房市／外國人眼中的亮點！打破淡水鬼城迷思

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房市／外國人眼中的亮點！打破淡水鬼城迷思

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-10 18:00:00

淡水居住環境佳
▲淡水居住環境佳，吸引不少外國人買進。（圖／NOWnews資料照片）
新北市地政局公布官方統計，去年全年外國人在全市取得土地與建物，有超過3成都在淡水區，主因與當地擁有捷運、具優美景觀、房價合理有關。在地房仲亦發現，近期還有不少歸國華僑及台商，同樣考量居住品質，選擇買進淡水。
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新北市地政局公布2019年《外國人取得／移轉不動產》分析報告，去年全年外國人在新北市取得不動產案件共259件，較2018年增加48件、增幅22.7%。其中，以香港人取得台灣不動產最多，達50%，應是香港和台灣語言相通，風俗習慣與生活機能相近。
在所有行政區中，外國人在淡水取得不動產達85件，比率逾3成，其次為林口、新莊。經調查，外國人選擇地點時，最多人考量價格合理、環境優美、交通便利等三大條件，因此該報告也指出，淡水對外國人最大吸引力在於擁有捷運、生活機能，且擁有淡水河景觀及休閒設施，符合外國人喜愛的生活型態及環境，因此吸引較多外國人；特別的是，外國人在新北市持有建物0至5年的比例高達6成，但淡水區持有超過10年以上的案件量，也是各區最多。

至於案件量排名居次的林口與新莊，林口是因近科技園區、文創園區、醫療園區等，又有機場捷運和國道一號；新莊也不外乎交通便利、近雙北蛋黃區等優勢。

除外國人之外，信義房屋台北灣店店長張耀昇也表示，近期有許多華僑、台商考量國際情勢與新冠肺炎疫情險峻，退休回台灣定居或返台工作，由於習慣國外生活環境，即便本身非淡水人出身，也因偏好居住在生活步調較慢、環境近似國外，選擇入住淡水。
由於外國人以及歸國華僑、台商，通常預算比較充裕，淡水房價也相對國外親民非常多，因此這類買方多半會挑選有景觀且坪數比較大的物件，與淡海新市鎮首購族買方的選擇類型較不同。而在首購、海歸、外籍人士都多的情況下，也讓當地近期房市熱度維持不墜。
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