日本東京新增572例　逾65歲高齡者首度破百

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中川說，在日本疫情全國性蔓延，特別是社區感染正擴大中的現狀下，「誰都有染疫的可能」，大家現在應該回到一開始的想法，不光是「不傳染」，還要切記「不能傳染」。
中川說，醫護人員身心疲勞程度已到達頂點，強烈呼籲所有民眾都必須配合徹底防疫。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增572例確診病例，是僅次於本月5日584例的史上單日第2高；如果以週三來看，則是週三新高紀錄。
另外就年齡別來看，65歲以上高齡者單日首度破百例，來到103例；東京都至今累計病例數4萬4927例；重症患者數較昨天減少1人，總數59人。
共同社報導，疫情同樣延燒的北海道今天新增197例確診病例，另新增16例死亡病例創新高。北海道至今累計病例數1萬535例，死亡病例數287例。
愛知縣今天新增245例確診病例，創疫情爆發以來新高紀錄，至今累計病例數1萬1895例；兵庫縣今天新增158例確診病例，至今累計病例數6850例。
沖繩縣今天新增43例確診病例，至今累計病例數4656例；駐沖繩美軍相關人士新增5例，累計病例數632例。
日本政府分科委員會會長尾身茂今天說，雖然日本整體疫情還不到公布中央級「緊急事態宣言」的階段，但依據地區不同，例如北海道旭川市等地，正面臨極為重要的時期。
至於日本政府推動的振興經濟方案Go To系列方案，朝日新聞報導，尾身茂說，疫情嚴重度相當於第3階段的地區，如果想解決目前的感染狀況，「現在是應該減少包括Go To在內的活動與接觸的時期」。
東京都政府日前已籲請高齡者及有慢性病民眾，避免利用振興旅遊方案Go To Travel（去旅行），尾身茂今天的說法表達出東京都內所有人都應暫時不使用GoTo Travel的看法。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1091209