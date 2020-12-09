降低一氧化碳中毒　金門更換熱水器有補助

金門縣消防局為協助民眾排除環境危險因子，有效降低一氧化碳中毒案件，針對民眾居家具有潛在危害之燃氣熱水器遷移或更換者予以補助，每戶最高補助新臺幣3,000元，低收入戶則最高補助新臺幣1萬2,000元（需檢附低收入戶證明），名額有限，有需要的民眾要加快腳步提出申請。

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符合條件者，即日起逕向消防局各消防分隊（金城分隊電話：311610、金寧分隊電話：324021轉1119、烈嶼分隊電話：362119、金湖分隊電話：332550、金沙分隊電話：352269）提出拆遷及換裝熱水器之補助申請，並於110年1月1日起至4月30日完成遷移。

各消防分隊受理申請後，將派員前往申請住家辦理實地訪視，確認是否符合補助條件，若確定符合補助要件，申請人檢附遷移及換裝熱水器照片及相關費用單據，向消防局提出申請，核准後即可獲得補助，詳細作業規定可撥電話向消防局各消防分隊詢問。





消防局表示，錯誤安裝瓦斯熱水器，可能造成瓦斯燃燒不完全，產生一氧化碳中毒意外，因此民眾應尋求合格燃氣熱水器承裝業及技術士，依燃氣熱水器相關安裝規定施工。

如不清楚家中是否屬於一氧化碳中毒危險潛勢場所，亦可洽詢各地消防分隊，消防局將免費派員訪視，指導正確安裝使用燃氣熱水器方式，改善居家環境安全，以防止一氧化碳中毒意外發生，保障全家生命安全。