痛批營建署新聞稿不實資訊　北市府：萊牛麵2.0？

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陳智菡表示，但真相是依目前住宅法第二十二條規定，社會住宅租稅優惠實施年限為自住宅法修正公布實施日起五年，屆期行政院得延長一次為限。也就是就現行條文規定來說，最長僅有十年免稅，不是永久免稅。
陳智菡強調，所以未來住宅基金營運仍須負擔社會住宅稅賦成本。她呼籲，請營建署就事論事，針對關社會住宅免稅條文規定要訂立更長久的規劃，才可能使社宅政策可長可久。
陳智菡也質疑，另外，營建署回應社會住宅租金標準已有明文規定一項，「咱們明人不說暗話，請問營建署所稱市價是指甚麼『市價』？比準物件是以新成屋或中古屋為標準？」
陳智菡說，失之毫釐都差之千里，恐造成解讀上之差異，面對此全民關心之議題，中央應有更明確更一致之標準，絕非以不實資訊誤導民眾。
文末，陳智菡更大酸中央，「萊牛冠軍麵2.0」。
都發局也發布新聞稿指出，市府目前社會住宅定價過程會委託專業估價師查估周邊市場行情，經衡酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情訂定，目前明倫租金定價標準，實收租金約為每坪每月842元，至於營建署所稱市價8折是中央與多數市縣的基本原則，市府則建議因「市價」二字概念不明確，比準物件是以新成屋或中古屋為標準？都將造成解讀上之差異，中央應有更明確的標準。
都發局表示，社宅政策應由中央與地方政府合作推動，依住宅法第11條規定，中央主管機關應於住宅法條文施行後2年內完成租金資料或價格蒐集、負擔基準及補貼金額計算方式之建立，但目前中央主管機關遲未針對該條文建立相關制度，市府建議中央應儘速建立全國性指導方針，讓地方政府可以依循並且制定更健全、合理的補貼制度。
新聞來源為Newtalk 新頭殼