國片《少年阿堯》頻傳捷報　金馬影帝陳以文再獲國際肯定

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國片《少年阿堯》頻傳捷報　金馬影帝陳以文再獲國際肯定

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-12-09 18:45:54

▲陳以文再獲「最佳男演員獎」。（圖／車庫）
▲陳以文再獲「最佳男演員獎」。（圖／車庫）
年輕導演林柏瑜作品《少年阿堯》，再次讓台灣作品受到國際關注。一舉在「第40屆夏威夷國際影展」中拿下大獎，榮獲短片競賽單元「最佳男演員獎」，片中飾演主角阿堯爸爸的陳以文，以自然樸實又觸動人心的演技，在國際舞台大放異彩！
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 1990年生的林柏瑜，畢業於國立臺灣藝術大學電影學系碩士班，曾編導多部短片及商業廣告，《少年阿堯》改編自導演林柏瑜年少時期的真實經歷，將鏡頭對準社會底層，以寫實手法融入戲劇性效果，深刻呈現小人物生活的奮鬥與無奈，發人省思宛如伊朗名導馬基麥吉迪執導的《天堂的孩子》。
▲▼《少年阿堯》改編自導演真實經歷。（圖／車庫）
▲▼《少年阿堯》改編自導演真實經歷。（圖／車庫）
▲▼《少年阿堯》改編自導演真實經歷。（圖／車庫）
《少年阿堯》不僅獲選「107年度文化部電影短片輔導金作品」，更入圍「第二十屆高雄電影節」國際短片競賽單元（台灣組）、「第14屆西寧FIRST青年電影展」正式競賽單元、及「第12屆波士頓亞美影展」正式競賽單元，備受國際影展肯定。

電影描述14歲的阿堯，因鞋子太過破爛而時常被田徑隊的隊友們嘲笑、欺負，負債累累的父親，只能將阿堯的舊鞋反覆縫補，撐過一天算一天。這天，遭受暴力討債的爸爸，忽然拉著阿堯到運動用品店，幫他挑了一雙價格高昂的名牌慢跑鞋，沒想到這一雙新鞋，竟會造成無法挽回的悲劇。《少年阿堯》將於2021年1月8日在台院線上映。
 
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