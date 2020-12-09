每次視訊都在KTV幫同學慶生！爸揪女兒「真實兼職」氣炸
每次視訊都在KTV幫同學慶生！爸揪女兒「真實兼職」氣炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 18:31:01
女兒不在身邊，無論是去外地求學或工作，總是會讓許多家長掛念。中國大陸陝西就有位心碎的父親，他透露每次和在外地唸書的女兒視訊時，女兒總是在KTV唱歌，問她為何老在唱歌總回答是在替同學慶生。結果進一步調查才發現，女兒竟然在當兼職的陪酒小姐，而且還是和宿舍內的其他7位女同學一起，讓爸爸十分震驚。
綜合陸媒報導，這位來自陝西的劉姓家長表示，自己女兒今年才15歲，隻身在外地唸書，因此經常會打視訊電話給女兒，詢問她生活近況。然而從11月初開始，每次視訊通話時發現女兒都在KTV包廂裡，詢問女兒怎麼那麼常去唱歌，女兒都回答是在給同學過生日。劉爸爸感覺不大對勁，後來還發現女兒手機有許多紅包轉帳記錄，終於在進一步詢問下女兒承認其實是在兼職當陪酒女郎，而且是和同宿舍內的其他7位女同學一起。劉爸爸立即向校方與警方報案，事情才因此曝光。當地警方表示，涉案的3家KTV目前已被查封，將停業整頓至少6個月。而關於有心人士是否故意誘勸未成年學生去擔任陪酒女郎，相關案情仍在釐清偵辦中。（編輯：倪浩軒）