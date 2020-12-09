推廣台灣黑豬　鄭文燦炒客家小炒

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林聰賢則強調，桃園黑豬養殖占全國比例大，黑豬肉廣泛運用在客家料理，也廣受國人喜愛，形成特殊的產業發展，希望桃園以其優勢，成為農特產品與食品加工的推廣基地，協助國產豬肉在地化並成為出口國際重要櫥窗；台灣豬育種與養殖結合全自動智慧養殖技術，不僅品質優良，也成功提升產業競爭力，盼國人多支持國產豬。
鄭文燦指出，市府從明年開始推動國產豬全面擴大消費，包括國中小營養午餐只能使用在地國產豬肉，市場攤商及夜市也會清楚標示豬肉產地，市府也以桃園蔬菜溯源標示的成熟經驗，對於豬肉溯源計畫及產地標示早已準備就緒，目前已於市場攤商完成約2萬處標示據點，清楚標示食材履歷，讓消費者購買前能瞭解豬肉來源，安心食用國產在地豬肉。
鄭文燦表示，市府推動「桃園市養豬產業升級發展三策略」，不但有關豬瘟疫苗防疫補助不打折，轉型經費由農委會補助一半經費、市府補助10年利息，同時推動桃園豬及國產豬肉產地標示雙認證計畫，配合中央畜產會全國推動肉品冷鏈升級計畫，協助肉品市場及屠宰場冷鏈轉型，低溫配送肉品，以保障肉品新鮮度及品質。
鄭文燦說，依照國際貿易規則規定進口豬肉須標示進口產地，不強制標示食品添加物，在安全容許量下不受歧視待遇，政府會逐批查驗、加強檢驗，保障國人食品安全。