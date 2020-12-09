山城小鎮行銷影片揭曉　林怡澍「戀戀山城」拔得頭籌

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今年為宣傳古坑山城小鎮觀光以及2020台灣國際咖啡節，特別舉辦「拾影山城」影片徵選活動，邀請民眾以雲林古坑作為山城小鎮的構想出發，構思出具有話題性、創意性的古坑故事。徵選活動為期1.5個月總計55件投稿件數，其中41篇通過初審，投稿者當中有影像公司、部落客、YOUTUBER、素人、學生等，職業結構豐富，介紹層面極廣。
產學評審代表黃成翰表示，首獎由林怡澍的「戀戀山城」拔得頭籌，將人文、環境、地理等風貌用完整的展現，內容架構完整，畫面技巧豐富，全片英文發音的介紹，且內容符合「旅行古坑」的精采度，是一部將雲林古坑推向國際性經典小鎮都市的國際觀。
第二名則是王仁哲的作品「走進古坑尋找最美麗的打卡點」奪得並獲頒獎金5萬元，走進古坑尋找最美麗的打卡點，由國台語交錯，以獨特趣味性的方式將古坑呈現出不同樣貌，讓民眾來古坑玩變成是一件極具吸引力的旅遊。
第三名則由林家弘的作品「山城古坑」奪得並獲頒獎金2萬元，「山城古坑」以影像及音樂說出古坑的人文及環境故事，作者以有溫度的拍攝手法，呈現出古坑特有的美。網路投票人氣王則由香港專職旅遊部落客也是YouTube影音創作者-黃愷晴「 港妹遊古坑~自然篇 」奪得並獲得獎金5千元。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，這次活動很高興能有這麼多優秀的作品參與，讓雲林古坑與國際旅遊接軌，也希望藉由這次的活動，發掘出古坑更多不同角落的小故事以及介紹，用影像傳達古坑的美，同時也邀請民眾一起來古坑玩，除了來古坑喝咖啡，也可以來古坑山城慢遊，細細品味古坑特殊的文化風情，我們將以最有溫度及人情味的熱情，用對待家人的心，來迎接每一位古坑的民眾。