2字頭買A7大3房　買「和洲金剛」圓成家夢又賺到增值

和洲建設在推案量激增的桃園龜山A7重劃區推出「和洲金剛」，因為親民房價又臨近機捷A7站以及文青雙語中小學，未來發展潛力雄厚。今年3月份一推出就普獲好評，可謂是A7站區的一顆耀眼明星。

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專案協理李志翔表示，幾年前許多建案主打小坪數低總價產品，首購族面對此類產品雖然好入手，但往往購屋進住之後才發現小坪數的窘迫，興起想換屋的念頭，房價又水漲船高無力追高。李志翔強調，和洲金剛主打大3房，坪數38-40坪。避免未來進住後覺得坪數太小，換屋壓力大，現在一次到位，李志翔舉例分析，如果以現在買進32坪的3房為例，未來要升級至40坪的3房，8坪的購屋價差預估將可達250萬左右，這250萬的壓力，如果一次到位，等於預購了未來的升值潛力，圓了成家夢又賺到價差一舉兩得。

李志翔表示，A7重劃區交通四通八達，透過機場捷運可迅速抵達桃園機場、台北車站；開車也可利用林口交流道直上中山高，往南往北都十分便利。十分鐘車程即可到達長庚醫院生活圈，附近還有環球購物中心以及三井OUTLET購物商城，生活機能十分完備。



▲和洲金剛主打大3房，坪數38-40坪。（圖／資料照片）

桃園市政府在A7重劃區內極力打造整合「華亞科技園區」、「樂善科技園區」以及「郵政物流園區」，未來廠商進駐，可吸納龐大就業人口，未來發展潛力不可限量。基地鄰近文青雙語中小學，預估最遲2022年開始招生，將可順利招收科技園區以及雙北移入的住戶學童，不必擔心孩子就學的問題。

▲附近還有環球購物中心以及三井OUTLET購物商城，生活機能十分完備。（圖／資料照片）

「和洲金剛」基地面積1200坪，規劃3棟品字型建築，A棟單層5戶、B棟6戶、C棟4戶，採地下3、4層，地上15層，總戶數210戶，1樓還有11戶店面。坪數規劃16.5-47坪，1房至4房。結構採用戴雲發Alfa Safe柱中柱工法，有效加強建物的耐震程度。公設有挑高迎賓大廳、交誼廳、健身房、兒童遊戲室、媽媽教室和空中花園等，預計2022年3到5月可完工。

