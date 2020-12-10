特企／桃園仙草花節　最浪漫的輕旅行

2020桃園仙草花節開展至今，吸引超過七十萬民眾前往朝聖一睹浪漫紫色仙草花海的美景。今年活動自11月28日至12月13日開展，種植面積高達5.8公頃，以多達12.5萬株的仙草花打造浪漫仙境，被網友號稱「台版普羅旺斯」。展區規劃以「時尚農業」為主題，設計一系列純淨絕白的夢幻裝置，其中亮點作品「微光」，結合桃園千塘之鄉意境，以水池光影與仙草花、純白裝置相映，成為網紅必拍作品。倒數三天，趁著周末假日和家人朋友相約出遊賞花吧!

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美不勝收的紫色浪潮

今年桃園仙草花節為了讓民眾在視覺上有不同的感受，特別設計如同波浪的花海圖騰，從觀景台上俯瞰，有如一道道紫色波浪相當壯觀；另外一區則規劃花田小徑，民眾走入花田置身大面積花海中，彷彿仙境美不勝收。而八大裝置藝術巧妙的利用花海為背景，創造出絕佳的拍攝角度，其中主展區「微光」總高度達6公尺，以水滴靜止畫面為發想，利用田梗既有的高程差，以「景觀透視」的手法，設置在水面上呼應農村景緻。其他裝置包含了結合現地建物的「湧泉」，主舞台「微見仙境」，波光粼粼的水霧藝術裝置「澗霧」，坐擁在仙草花之中的造型盪韆鞦「漣漪」，捕捉夕陽美景的「日環」及大面積的花海「仙境之波」，每件作品都能拍出專屬又獨特的美照。





農事體驗好有趣 仙草產品好美味





桃園仙草花節的舉辦成功帶動了楊梅休閒農業區周邊觀光人潮，在地農場共襄盛舉推出農事體驗活動，包含「耀輝牧場」、「老牛休閒園藝」、「肥嘟嘟多肉植物園」、「映象農場」、「亞植有機農場」、「三湖農場」、「員本社區」、「柏園」、「龍門錦鯉」、「紫城農場」、「台塑楊梅有機農場」…等，民眾賞花之餘可到周邊農場走走，來一趟農村輕旅行，感受楊梅休閒農業區獨特的人文風情。而近年楊梅區農會也積極輔導農民轉作仙草，研發出各式各樣的仙草產品，包含:仙草雞、仙草排骨、仙草茶餅、仙草茶包、仙草冷飲、仙Q蛋、仙草牛軋糖、蛋捲及仙草面膜等，形成具楊梅特色的仙草產業。走一趟仙草花節也別忘了帶些健康美味的伴手禮!





音樂、美食、看表演 周末假日好精彩





最後一個周末，主辦單位規劃了一系列的精采活動，12/12(六)邀請好玩的劇團結合戲劇與雜技演出，吸引大小朋友目光。閉幕日12/13(日)當天則邀請遊客帶上野餐用具，搭配台灣百大品牌的郭元益餅乾、紫羅蘭樂團，來一場悠閒的下午茶時光。





周邊管制 搭乘大眾運輸賞花最自在





仙草花節活動期間假日，高鐵南路八段至富豐三路一段、上湖一路至楊湖路二段915巷、富豐三路一段至楊湖路三段區域將進行交通管制，建議欲前往賞花遊客可搭乘大眾運輸至富岡火車站(每日)或楊梅火車站(假日限定)，轉搭接駁車進入展區，避免因塞車而影響賞花雅興。





除大會提供之接駁車，自行前往的旅客也可由台鐵富岡站搭乘樂活巴L612至上湖派出所下車；台鐵楊梅站搭乘樂活巴L615至上湖一路225巷下車、新竹客運5607至上湖站下車，再步行前往會場。

平日自行開車前往的旅客，北上旅客建議停放P1停車場(高鐵南路八段)，南下則建議停放P2停車場(楊湖路三段135巷)。假日旅客則建議停放於中國科技大學校區內，並轉乘接駁車前往會場。