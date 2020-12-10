2字頭即將消失！桃園這三區　首購請把握

土地稀缺，一塊難求，尤其土地密度高的北台灣，可開發素地少之又少，許多老舊建築僅能透過危老來活化土地與建築，首購族真有機會在低利時代，順利成家嗎？專家表示，成家非易事，對首購族來說，低利率時代買房子絕對是對的選擇，利用北台灣便捷的軌道交通，以「交通時間，換取空間」，選擇房貸負擔率較低的桃園，更懂得採取「先求有，再求好」的觀念，買到人生第一間房非難事，桃園房價向來與最親民劃上等號的A7龜山、青埔、中路特區，2字頭即將消失，首購族千萬要把握！

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北台灣購屋壓力最低： 桃園最宜居

購屋壓力來自於房貸，首購族最有感，以北台灣來分析，房貸負擔率最低的區域就在桃園。內政部11月公布了2020年第二季「房價負擔能力統計成果」，以六都來看，桃園市房貸負擔率29.69%，房價所得比7.42，雙雙遠低於全國平均值34.64%，是六都台中以北購屋壓力小的區域，自然成為首購首選。



▲A7受到新北、林口、華亞科、樂善四大科技園區包圍，出入皆是含金量高、擁有專業知識的年輕科技菁英。（圖／資料照片）

軌道效應加乘 新北、林口正核心 A7 最後機會





大台北都會人仰賴捷運而居，有捷運到的地方，房價絕對保值。機場捷運線開通後，不僅帶動林口區域發展，順勢也帶動龜山A7價值，交通為最大優勢，A7站4站抵達新北知識產業園區站，可直接轉乘環狀線聯繫雙北其他區域，6站到繁華熱鬧台北車站，通勤開車直線抵達迴龍。





產業資源也很豐富，A7受到新北、林口、華亞科、樂善四大科技園區包圍，出入皆是含金量高、擁有專業知識的年輕科技菁英，近期允將建設看好文化一路地段優勢，領先業界邀請七大豪宅團隊打造 A7門戶地標建築，了解到消費者追求高質感生活，產品延續過去在台中七期打造的豪宅品質，推出精品飯店好宅品質的「允將大作」，擁有水岸價值，近期熱銷，價格尚屬親民，是允將旗下少見以首購價格購買到豪宅等級產品。



▲桃園高鐵站 隸屬於桃園青埔，雙鐵共構除了桃園高鐵，還有機場捷運線經過，區域內機能逐漸完熟。（圖／資料照片） 青埔A18站前特區 國際級商圈休憩機能強





A18桃園高鐵站 隸屬於桃園青埔，雙鐵共構除了桃園高鐵，還有機場捷運線經過，區域內機能逐漸完熟，休憩機能強規劃有國際棒球場、青塘園、華泰名品城等機能，2020年各項重大建設依序到位，包括日商XPark水族樂園、新光影城置地廣場、和逸飯店、IKEA旗艦館等，國際Outlet商圈氛圍將青埔打造的很有國際城市感，加上重劃區舒適整齊街廓，完善機能、到位交通與親民房價成為首購優先選擇的區域。





其中，緊鄰桃園高鐵站800米距離內，散步約10分鐘的路程地段是市場首購最愛的範圍，不僅交通便捷，開車緊鄰國道二號，學區也很豐富，5分鐘青埔國小，7分鐘大園國際高中教育資源，還有明年預計開校的青園國小，很適合新婚家庭做選擇。



▲對自住客來說，生活機能才是宜居關鍵。（圖／資料照片） 中路市政特區4大優勢：綠地+交通＋機能＋學區





中路特區 緊鄰在桃園藝文、市府、武陵愛買商圈，生活機能滿分，綠意休閒充足，享受動靜皆宜好環境。最讓首購客青睞的，有向陽、風禾、水秀三大座綠地公園圍繞，還有六處兒童公園為伴，相較於擁擠市區，擁有舒服綠地空間，綠覆率高。

交通部分，快速接軌國道1與國道2號，南來北往通勤或洽商都很便捷，對自住客來說，生活機能才是宜居關鍵，生活採買方面，車程4分鐘享有全聯福利中心機能，距愛買、IKEA約8分鐘車程；學區資源到位，步行6分鐘就到文山國小，8分鐘中興國中，整體來說是緊鄰高價藝文特區旁，房價較親民的地段，在低利時代來說，價格與環境都受到首購青睞。



2020房產新勢力：www.starfbs.com