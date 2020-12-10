分享孩子生活遭公婆狠酸！她曝「後果」慘爆　眾狂喊活該

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

分享孩子生活遭公婆狠酸！她曝「後果」慘爆　眾狂喊活該

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-10 17:41:09

▲男友爸三番兩次對原PO圖謀不軌，讓她相當煩惱要不要告訴男友。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲網友將孩子生活照分享至婆家群組，公婆竟冷回「就是愛炫耀」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。近日，就有女網友抱怨，她怕公婆想念孫子，時不時就會將孩子的照片、影片分享到婆家群組，沒想到卻遭公婆無情回應，「妳這個做媽的就是愛炫耀孩子」，讓她相當無奈，貼文也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《靠北婆婆2.0》表示，自己並沒有和婆家或娘家住在一起，考慮到無法經常見面，老人家可能會想念孫子，因此時常將孩子外出遊玩、精采表演或是優秀得獎的照片、影片分享到婆家和娘家的群組，但婆家群組卻根本不理會。
公婆甚至對她說「妳這個做媽的就是愛炫耀孩子，我們家孫子很聰明，不是給妳拿來炫耀的」，這也讓原PO感到心寒，決定以後不再主動分享孩子的生活點滴，她也委屈指出，「我很清楚PO影片、照片本身沒有問題，他們討厭的是媳婦」。

▲原PO決定不再主動分享孩子的生活點滴到婆家群組，公婆卻開始抱怨孫子和他們不親近。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO決定不再主動分享孩子的生活點滴到婆家群組，公婆卻開始抱怨孫子和他們不親近。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
另一方面，娘家父母看完照片、影片都會打電話視訊稱讚孫子，隨著時間增長，孩子和娘家父母感情越來越好，和公婆感情則越來越有隔閡，此時公婆卻開始抱怨孫子和他們不親近，讓原PO無奈地說，「不就你們自己造成的」。
許多網友看到也紛紛回應，「這根本是自作自受」、「婆家對待媳婦的樣子，孫子都看在眼裡」、「我家沒群組，也不加任何家族群組，自己的生活不想成為誰的聊天素材」、「孩子的照片、影片，娘家群組自己PO，婆家群組就讓老公去PO」、「誰叫他總開口沒一句好話」、「分享孩子的點滴是開心的事，被說成是炫耀，任誰都會不開心」。（編輯：許智超）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？

您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀