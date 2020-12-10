分享孩子生活遭公婆狠酸！她曝「後果」慘爆 眾狂喊活該
分享孩子生活遭公婆狠酸！她曝「後果」慘爆 眾狂喊活該
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 17:41:09
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。近日，就有女網友抱怨，她怕公婆想念孫子，時不時就會將孩子的照片、影片分享到婆家群組，沒想到卻遭公婆無情回應，「妳這個做媽的就是愛炫耀孩子」，讓她相當無奈，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北婆婆2.0》表示，自己並沒有和婆家或娘家住在一起，考慮到無法經常見面，老人家可能會想念孫子，因此時常將孩子外出遊玩、精采表演或是優秀得獎的照片、影片分享到婆家和娘家的群組，但婆家群組卻根本不理會。公婆甚至對她說「妳這個做媽的就是愛炫耀孩子，我們家孫子很聰明，不是給妳拿來炫耀的」，這也讓原PO感到心寒，決定以後不再主動分享孩子的生活點滴，她也委屈指出，「我很清楚PO影片、照片本身沒有問題，他們討厭的是媳婦」。
另一方面，娘家父母看完照片、影片都會打電話視訊稱讚孫子，隨著時間增長，孩子和娘家父母感情越來越好，和公婆感情則越來越有隔閡，此時公婆卻開始抱怨孫子和他們不親近，讓原PO無奈地說，「不就你們自己造成的」。許多網友看到也紛紛回應，「這根本是自作自受」、「婆家對待媳婦的樣子，孫子都看在眼裡」、「我家沒群組，也不加任何家族群組，自己的生活不想成為誰的聊天素材」、「孩子的照片、影片，娘家群組自己PO，婆家群組就讓老公去PO」、「誰叫他總開口沒一句好話」、「分享孩子的點滴是開心的事，被說成是炫耀，任誰都會不開心」。（編輯：許智超）