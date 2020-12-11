房市／中央公園加持 台中12期跌勢終止
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 08:00:00
台中12期重劃區最初被稱為新的七期豪宅區，建商推案以高總價的大坪數豪宅為主，前幾年屢傳賠售。不過，近期大台中房地市場相當活絡，在地房仲就觀察到，正12期土地屢有破5000萬的成交，住宅部分雖仍以2、3房標準型產品最受歡迎，但在有中科和水湳經貿園區加持下，吸引中科新貴及置產客，大坪數產品也賣得動了，且不再賠售。
位於西屯區的12期重劃區東起黎明路與漢翔東路，西至環中路二段，南北以台灣大道和福星北路為界，西鄰中科，東近逢甲商圈，北側則有水湳經貿園區。由於地段佳，建商一開始在12期推出許多高總價的大坪數豪宅，主打新的七期重劃區，只不過，發展初期正逢房地合一稅實施前後，市場上又以中低總價產品為主流，致12期屢傳賠售。不過，信義房屋逢甲12期店店長許竣凱指出，去年開始，受惠於中科園區有許多大廠加碼投資，且水湳經貿園區建設議題多數會在2020至2022年間逐步到位，加上本就鄰近逢甲商圈，各項條件同步發酵，使12期的房價開始反彈，買方主要來自中科工作族群，以及看好中科、水湳等地未來發展性的置產客。尤其今年台灣新冠肺炎疫情趨緩後，整個大台中土地、住宅交易市場都相當熱絡，更使賠售情況不再。
許竣凱說明，土地交易市場方面，今年下半年，12期重劃區內也屢有總價破5000萬、單坪價格5字頭以上的土地成交。住宅部分，目前最受歡迎的仍是標準2至3房產品，2房總價900至1000萬，3房約1500萬以內的接受度最高。至於3至4房加車位、總坪數80坪以上的高總價物件，2014至2015年預售進入成屋階段購得，單價約23、24萬元左右，但近期新建案開價已站上4字頭，拉高區域行情，屋齡5年左右新古屋3字頭，20多年中古屋也站上2字頭。