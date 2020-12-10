地震好晃！商場貨架遭殃「綠色汁液」流滿地 網：嚇死了
地震好晃！商場貨架遭殃「綠色汁液」流滿地 網：嚇死了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 22:54:55｜update2020-12-10 22:59:12
台灣東部海域今（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，全台都十分有感，網友紛紛回報各地狀況，有人分享桃園某間小北百貨的現場照片，只見一片狼藉，貨架東倒西歪，地上更流淌綠色汁液，畫面怵目驚心，讓網友直呼「嚇死了」！
根據中央氣象局資料，地震震央位在宜蘭縣政府東方27.2公里，地震規模達到芮氏規模6.7、震源深度76.8公里，台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、花蓮、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等地最大震度皆為4級。而有網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了桃園某間小北百貨的即時現場照，只見貨架東倒西歪，許多貨品都掉在地上砸得粉碎，更有疑似清潔液的綠色汁液在地上流得到處都是，可以說是十分慘烈。
嚇壞的網友紛紛在底下留言回覆說，「地震後，賣場超市員工都很辛苦」、「願大家平安」、「地震真的是防不勝防」、「小北的血是綠色的」、「綠巨人也嚇尿了」。（編輯：倪浩軒）