印度雛妓9歲奪奧斯卡獎　15年後現況令人不勝唏噓

《生於紅燈區》（Born into Brothels）是一部探討印度紅燈區與雛妓的紀錄片，在剛上映時就引起轟動，而片中的女主角——在紅燈區長大的小女孩普瑞蒂（Puja）的故事也引起人們高度討論。16年過去，片中許多女孩們都因拍攝電影而得到遠走海外、翻轉人生的機會，然而普瑞蒂當年為了替母親還債而留在加爾各答（Kolkata），終究沒能實現離開紅燈區的夢想，令人唏噓。

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綜合外媒報導，普瑞蒂一家三代女性都從事性工作，母親也不例外，而家人們也理所當然的認為普瑞蒂也將從事一樣的工作。直到 1998 年間，英國攝影師布里斯基（Zana Briski）來到加爾各答，看到了這個紅燈區內如野草般長大的孩子們，年紀輕輕就被迫成為雛妓，讓她決定用鏡頭紀錄下這一切，以讓各界重視相關問題，這也使普瑞蒂的人生出現轉折的契機。

▲《生於紅燈區》（Born into Brothels）是一部探討印度紅燈區與雛妓的紀錄片，在剛上映時就引起轟動，而片中的女主角——在紅燈區長大的小女孩普瑞蒂（Puja）的故事也引起人們高度討論。（圖／美聯社）

普瑞蒂在電影中沒有「演戲」，而是如實地展現自己：一個沒有受教育、從小在暴力、毒品、疾病和性的環境中長大的女孩，轉眼間就要「女承母業」成為雛妓。她純真的樣貌和令人心疼的故事吸引著觀眾，而這部片也一舉奪下第77屆奧斯卡最佳紀錄片獎。

隨著電影的成功，許多片中的女孩們都得到前往美國讀書生活的機會，然而普瑞蒂為了替母親償還欠下的大筆債務，無奈只在美國玩了一週後就返回加爾各答。回國後，原想讀書上學改變命運的她卻因雛妓身份飽受霸凌，只好從學校輟學；後來她與一名富二代墜入愛河，但在階級觀念深植人心的印度，身份懸殊的兩人最終只能分手收場。走投無路的普瑞蒂繞了一大圈，最後還是重回母親的老路，回到紅燈區從事性工作。





諷刺的是，普瑞蒂因曾出演電影，頂著奧斯卡的光環而成為紅燈區紅牌，不少有錢有勢的男人還會在出國旅行時帶著她。她曾無奈表示，自己就像一隻籠中鳥，再也不可能擁有自由。然而，她也表示，現在自己不會對作為一名性工作者感到怨懟或羞恥，他說：「我命不好，只能想辦法從中找到最好的解套。我是一名務實的女人，而我以此感到驕傲」。