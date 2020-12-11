6.7強震搖醒「921恐怖記憶」！她悲嘆：經過東勢都是屍臭

台灣東部海域昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度達4級，屬於板塊隱沒造成地震，全台有感，之後凌晨2時15分又發生規模5.6地震，最大震度4級，嚇壞不少網友，也有許多人紛紛回憶起1999年9月21日的大地震，不過也有一名網友不太清楚921當年的情況，於是便發文詢問，「昨晚跟921哪次可怕」？

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從昨晚9點到凌晨2點，一連發生兩起地震，分別為芮氏規模6.7、芮氏規模5.6。對此，也有一名住在台北的男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示「昨天經歷了最驚心動魄的地震，想問一下昨晚21:19分的地震跟921比，哪次可怕」？

▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

另外，也有一名網友餘悸猶存地分享當年情況，921的時候他在位於9樓的家中睡覺，夢裡的他一直在360度翻滾，突然間被爸爸叫醒，一家人什麼都不顧的衝樓梯間逃往1樓避難，期間一陣陣的震動直接把他們在梯間震飛，「根本不讓你好好走路下樓，是死命的抓著樓梯扶手才到1樓」。





該名網友繼續說道，當時大馬路上一群人站在馬路中間的安全島上，我爸拿手電筒照我們大樓「整個在搖晃」，附近大樓也是，接著突然一陣劇烈震動，馬路上許多車輛都當場嚇到急煞，過了許久才敢繼續往前開，至於昨（10）晚發生的地震，他則可以邊哼歌邊玩遊戲，之後累了就睡了，可見驚嚇程度差很多。