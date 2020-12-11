6.7強震搖醒「921恐怖記憶」！她悲嘆：經過東勢都是屍臭

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6.7強震搖醒「921恐怖記憶」！她悲嘆：經過東勢都是屍臭

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-11 09:59:40｜update2020-12-11 10:24:11

▲女網友對於婆婆這幾年來的酸言酸語感到相當難過。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲昨（10）日晚間發生芮氏規模6.7強震，也喚醒許多人當年對921的記憶，有名女網友更留言表示「當時經過東勢都是屍臭」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自 pixabay ）

台灣東部海域昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度達4級，屬於板塊隱沒造成地震，全台有感，之後凌晨2時15分又發生規模5.6地震，最大震度4級，嚇壞不少網友，也有許多人紛紛回憶起1999年9月21日的大地震，不過也有一名網友不太清楚921當年的情況，於是便發文詢問，「昨晚跟921哪次可怕」？

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從昨晚9點到凌晨2點，一連發生兩起地震，分別為芮氏規模6.7、芮氏規模5.6。對此，也有一名住在台北的男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示「昨天經歷了最驚心動魄的地震，想問一下昨晚21:19分的地震跟921比，哪次可怕」？

▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
貼文一出，網友們看完原PO的問題，猜測他應該年紀不大，所以可能沒經歷921大地震，因此不會有印象，於是紛紛留言分享當年經驗，「921比較恐怖，當時經過東勢都是屍臭」、「經歷過921的，後面都免疫了」、「當然是921......昨天這個跟921比還差多了」、「我住高雄，昨天的無感，921搖到不要不要的」、「跟921比的驚嚇程度大約只有兩成...」、「你是不是很年輕....昨天跟921怎麼比？」，而原PO也回應，自己91年次，確實不曉得921當年的情況。

另外，也有一名網友餘悸猶存地分享當年情況，921的時候他在位於9樓的家中睡覺，夢裡的他一直在360度翻滾，突然間被爸爸叫醒，一家人什麼都不顧的衝樓梯間逃往1樓避難，期間一陣陣的震動直接把他們在梯間震飛，「根本不讓你好好走路下樓，是死命的抓著樓梯扶手才到1樓」。

該名網友繼續說道，當時大馬路上一群人站在馬路中間的安全島上，我爸拿手電筒照我們大樓「整個在搖晃」，附近大樓也是，接著突然一陣劇烈震動，馬路上許多車輛都當場嚇到急煞，過了許久才敢繼續往前開，至於昨（10）晚發生的地震，他則可以邊哼歌邊玩遊戲，之後累了就睡了，可見驚嚇程度差很多。

▲北台灣半夜02:15發生規模5.6地震，全台最大震度有4級。（圖／氣象局
▲北台灣半夜02:15發生規模5.6地震，全台最大震度有4級。（圖／氣象局 ）
事實上，回顧1999年9月21日凌晨1時47分這場芮氏規模7.3的大地震，震央位於北緯23.85度、東經120.82度，震源深度則約8.0公里，屬於台灣中部山區的逆斷層型地震。當時搖晃持續時間長達102秒，造成全台2415人死亡、29人失蹤、1萬1305人受傷，是許多台灣人心中難以抹去的傷痛，災後重建更是長達數年時間。（編輯：郭佩蓉）
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