需求與換機急單已滿足　調研預估2021台PC市場年減6.8%

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展望2021，預期疫情趨緩但經濟復甦狀況仍待後續觀察的情況下，不論企業或個人的，都不再有今年對PC裝置的高度建置需求，IDC 預估2021台灣 PC 市場年對年將下滑6.8%。
平板電腦方面，2020年第三季台灣年對年成長28.7%至25萬台，受惠於COVID-19遠端工作、學習的需求，商用平板市場年對年成長幅度高達94.9%，尤以10吋以上大尺寸平板增加幅度最高，達 73.4%。消費市場則由於疫情關係旅遊及其他娛樂支出相對減少、消費者待在家的比例增加而使消費性電子產品支出提升，年對年成長達15.2%。
然而由於上半年供貨不穩的關係，預期2020年全年度仍是下跌7.6%，整體出貨量將為93萬台。2021預期因疫情而增加採購的需求趨緩，且教育市場傾向選擇購買筆電取代平板的比例提高，年對年將持續下跌7.3%至86萬台。
在智慧型手機方面，2020年第三季台灣智慧型手機市場量為138萬台，年對年下跌18.0%，雖然COVID-19影響消費的狀況日漸減輕，且預期5G於七月商用開台後更有望減緩下跌幅度，然而因5G智慧手機價格及資費仍相對處於高點，消費者對5G手機換機的必要性抱持觀望的態度，加上蘋果延遲新機出貨至第四季，連帶影響第三季出貨。
疫情後的經濟衝擊雖然趨緩，但5G商用開台在短期內仍難以刺激消費者的換機需求，預計此將持續影響第四季的出貨狀況。IDC 助理分析師江靖婷表示：「預期2020第四季消費者仍傾向延緩換機時間，然因蘋果集中於第四季出貨新機，預期將有助減緩第四季年對年下滑幅度，預計第四季年對年成長約達10.0%，2020全年則下滑16.3%至540萬台。展望2021，預期整體市場將有望從疫情中持續復甦，陸系品牌相對2020年將更積極佈局， 全年出貨將成長7.9%至583萬台。」
IDC研究副總監嚴蘭欣認為：「COVID-19疫情造成2020年全球終端運算裝置市場供需大亂，從年初的供應鏈停擺，到第二季歐、美、亞洲等市場因相繼封城，商業活動緊縮、之後又因疫情導致在家工作與遠端教育的需求大幅提升。台灣雖然疫情控制得當，但同樣受到高度全球商業連動性與供應鏈調配，不論在消費心態與企業採購氛圍上同樣被疫情左右與影響。加上台灣在個人裝置端已屬於成熟型市場，年成長幅度本就趨緩，此波疫情反倒推升出一波PC換機潮，其中又以筆記型電腦的表現最為突出。」
觀察2021年，除智慧型手機在5G電信市場可望有換約、換機等話題刺激發酵，在今年的大幅衰退後，於2021年呈現成長態勢。PC市場則因需求與換機潮的急單已於今年陸續滿足，加上2020年整年基期被墊高，故呈現年衰退狀態。