只推珍奶太可惜！美籍攝影師推正港台灣之光

The China Post

報導，台灣自然風光是這塊土地最美的天然寶藏，而位在亞洲核心樞紐的台灣，是不少旅客深入亞洲探險的第一選擇，而Ryan Hevern正是為台灣自然之美深深著迷，選擇常住於此的探險家之一。

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今年剛邁入34歲，來自美國加州灣區的Ryan Hevern致力於推廣台灣、以及亞洲地區觀光長達10年。

「如果你問我台灣最特別的是什麼，我會說是自然、風景、原住民文化，而不是食物或珍珠奶茶，」住在台灣已6年的Hevern語重心長地道出長期對這片土地的認識與感觸。

他向The China Post分享道，上述這些美麗的事物交織而成現今的台灣，而這正是寶島最迷人之處，但這部分的推廣卻相對少，實在可惜。

▲圖攝於大雪山森林遊樂區 (圖|Ryan Hevern)

問及為什麼喜歡登山健行，Hevern侃侃談道，登山健行對他來說是某種形式的冥想。「我不適合住在城市，必須被大自然環繞頭腦才能保持清晰，」他說道，沉浸在大自然裡能夠從中學習到自然世界的運作、自我成長。

Hevern在亞洲地區擁有多年探險登山經驗，與自己在美國的登山經驗相較之下，他表示台灣的高山景緻是他過去在加州從未體驗過的。

「在台灣爬高山時，那險峻壯闊的景致、純粹的美，總令我由衷升起一股敬畏心。」

▲圖攝於東眼山國家森林遊樂區 (圖|Ryan Hevern)

回想起當初第一次來到台灣，Hevern表示，他第一次離開台北去到太魯閣，四周環繞著高聳的大理石斷崖和美麗的植物，印象非常深刻。

▲Hevern表示，他第一次離開台北去到太魯閣，四周環繞著高聳的大理石斷崖和美麗的植物，印象非常深刻。 (圖|Ryan Hevern)

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