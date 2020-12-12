只推珍奶太可惜！美籍攝影師推正港台灣之光

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「如果你問我台灣最特別的是什麼，我會說是自然、風景、原住民文化，而不是食物或珍珠奶茶，」住在台灣已6年的Hevern語重心長地道出長期對這片土地的認識與感觸。
他向The China Post分享道，上述這些美麗的事物交織而成現今的台灣，而這正是寶島最迷人之處，但這部分的推廣卻相對少，實在可惜。
問及為什麼喜歡登山健行，Hevern侃侃談道，登山健行對他來說是某種形式的冥想。「我不適合住在城市，必須被大自然環繞頭腦才能保持清晰，」他說道，沉浸在大自然裡能夠從中學習到自然世界的運作、自我成長。
Hevern在亞洲地區擁有多年探險登山經驗，與自己在美國的登山經驗相較之下，他表示台灣的高山景緻是他過去在加州從未體驗過的。
「在台灣爬高山時，那險峻壯闊的景致、純粹的美，總令我由衷升起一股敬畏心。」
回想起當初第一次來到台灣，Hevern表示，他第一次離開台北去到太魯閣，四周環繞著高聳的大理石斷崖和美麗的植物，印象非常深刻。
「那次激發了我探索台灣自然之美的渴望，而這正是至今我一直在做的事。」
Hevern 長期致力於推廣台灣山林活動，而他也列出三點一定要來台登山的理由，那就是寶島有無數座山岳，無論是3千公尺以上的高山或是以下的郊山、瀑布、河流、以及豐富的動植物種類，「當然不能忘記還有野溪溫泉」，以上讓台灣成為他心中的「亞洲探險首選地」。
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