女同事送「愛心便當」2個月！他害羞想告白 結局神展開
女同事送「愛心便當」2個月！他害羞想告白 結局神展開
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 23:46:05
男女雙方在成為情侶關係前，不免都會經過一段曖昧期，彼此都會透過交談來逐漸理解對方的個性和生活。對此，就有一名網友指出，女同事2個月來每天都會送愛心便當給他，讓他下定決心要向對方告白，沒想到結局卻神展開，讓不少人一看笑翻。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示這2個月以來，女同事每天都會為他準備愛心便當。面對這樣曖昧的情況，他下定決心向對方告白，「我覺得不能讓女生這樣白白付出，我也要大膽一點。」正當原PO向女同事坦言「便當很好吃...我其實也......」，對方卻立馬打斷，隨後表示「真的嗎！那是我哥哥做的，他喜歡你好久了。」真相被戳破後，原PO當下也十分傻眼，最後僅好尷尬回應「我其實也沒有很習慣吃別人煮的」。貼文一曝光，隨即引來許多網友笑翻留言，「看吧，他就是靠行動說服您合伙開餐廳」、「吃人嘴軟，在一起吧」、「來了一個措手不及的轉折」、「出來混總要還的，而且您還吃了人家2個月」、「這什麼結局啦」。（編輯：陳雅雲）